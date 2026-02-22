Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв

Число пострадавших в результате взрывов во Львове в ночь на воскресенье выросло до 24, сообщила Нацполиция Украины на официальном сайте.

«Сегодня около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Впоследствии, когда прибыл второй экипаж, раздался еще один. Предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Повреждены служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство… Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

По данным полиции, погибшей во время ночных взрывов оказалась 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к его организации. Власти возбудили уголовное дело по статье «террористический акт».