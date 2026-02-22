Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв

Число пострадавших в результате взрывов во Львове в ночь на воскресенье выросло до 24, сообщила Нацполиция Украины на официальном сайте.
«Сегодня около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Впоследствии, когда прибыл второй экипаж, раздался еще один. Предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Повреждены служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство… Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.
По данным полиции, погибшей во время ночных взрывов оказалась 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к его организации. Власти возбудили уголовное дело по статье «террористический акт».
Во Львове прогремела серия взрывов, в результате которой есть погибший и раненые, сообщают украинские СМИ.
По предварительной информации, взрывы произошли вблизи торгового центра «Магнус». На месте работают правоохранители. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, что именно взорвалось, пока неизвестно, но есть много выбитых окон и запах гари.
Полиция сообщила, что взрывы во Львове, в результате которых есть погибший и раненые, произошли после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Мэр Львова Андрей Садовый в своем сообщении в Telegram заявил, что в городе «произошел теракт»: «…14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы…» Позже Садовый сообщил, что «во Львове в результате теракта погибла женщина-полицейская». Часть раненых в тяжелом состоянии. Мэр Львова также добавил, что дом, где произошел взрыв, был не жилым, в нем расположены магазины. В результате взрывной волны повылетали окна в соседних домах.
Львовская областная прокуратура сообщила, что расследование по делу о взрывах во Львове, которые привели к гибели и ранениям сотрудников полиции, областное управление СБУ осуществляет по статье 258, ч.2 УК Украины – «террористический акт, повлекший тяжкие последствия». По последним данным властей, в результате по меньшей мере двух взрывов погибла сотрудница полиции, еще 15 человек получили ранения. Взрывы прозвучали после того, как полицейские прибыли на место по вызову.