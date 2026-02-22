USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв

обновлено 11:20
11:20 2567

Число пострадавших в результате взрывов во Львове в ночь на воскресенье выросло до 24, сообщила Нацполиция Украины на официальном сайте.

«Сегодня около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Впоследствии, когда прибыл второй экипаж, раздался еще один. Предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Повреждены служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство… Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

По данным полиции, погибшей во время ночных взрывов оказалась 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. 

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к его организации. Власти возбудили уголовное дело по статье «террористический акт».

* * * 09:05

Во Львове прогремела серия взрывов, в результате которой есть погибший и раненые, сообщают украинские СМИ.

По предварительной информации, взрывы произошли вблизи торгового центра «Магнус». На месте работают правоохранители. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, что именно взорвалось, пока неизвестно, но есть много выбитых окон и запах гари.

Полиция сообщила, что взрывы во Львове, в результате которых есть погибший и раненые, произошли после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Мэр Львова Андрей Садовый в своем сообщении в Telegram заявил, что в городе «произошел теракт»: «…14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы…» Позже Садовый сообщил, что «во Львове в результате теракта погибла женщина-полицейская». Часть раненых в тяжелом состоянии. Мэр Львова также добавил, что дом, где произошел взрыв, был не жилым, в нем расположены магазины. В результате взрывной волны повылетали окна в соседних домах.

Львовская областная прокуратура сообщила, что расследование по делу о взрывах во Львове, которые привели к гибели и ранениям сотрудников полиции, областное управление СБУ осуществляет по статье 258, ч.2 УК Украины – «террористический акт, повлекший тяжкие последствия». По последним данным властей, в результате по меньшей мере двух взрывов погибла сотрудница полиции, еще 15 человек получили ранения. Взрывы прозвучали после того, как полицейские прибыли на место по вызову.

Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв
Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв обновлено 11:20
11:20 2568
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема; все еще актуально
21 февраля 2026, 19:37 5098
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
10:05 1604
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
09:45 1115
«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии
«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии
09:32 1483
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол Причуды календаря
03:35 952
Канцлер срочно едет в Вашингтон
Канцлер срочно едет в Вашингтон
00:55 3672
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новая ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новая ООН наш комментарий
00:37 3157
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 12899
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20 4600
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58 5187

ЭТО ВАЖНО

Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв
Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв обновлено 11:20
11:20 2568
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема; все еще актуально
21 февраля 2026, 19:37 5098
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
10:05 1604
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
09:45 1115
«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии
«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии
09:32 1483
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол Причуды календаря
03:35 952
Канцлер срочно едет в Вашингтон
Канцлер срочно едет в Вашингтон
00:55 3672
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новая ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новая ООН наш комментарий
00:37 3157
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 12899
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20 4600
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58 5187
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться