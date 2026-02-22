«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) призвали своих членов к борьбе против нового правительства Сирии. В первом за два года аудиообращении 21 февраля спикер ИГ Абу Хузайфа аль-Ансари заявил, что члены группировки в Сирии должны бороться с «новым сирийским режимом, его правительством и национальной армией» и сделать это «своим приоритетом», передает Agence France-Presse.

Накануне ИГ взяло на себя ответственность за два смертоносных нападения на севере и востоке Сирии, в результате которой погибли сотрудник Министерства обороны Сирии и мирный житель. В ответ на активизацию боевиков армия переходного правительства Сирии объявила о начале нового этапа наступательных операций, направленных на уничтожение очагов ИГ в пустынных районах и на востоке страны. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению агентства Amaq, подконтрольного ИГ, последние атаки были направлены против патрулей сил безопасности в провинции Дейр-эз-Зор и в пустыне Эс-Сувейда. Утверждается, что в результате подрывов и засад погибли несколько офицеров новой национальной армии.

Атаки произошли на фоне вывода сил возглавляемой США коалиции с баз, включая Аль-Танф, Аль-Шаддади и Касрак, при этом они остаются дислоцированными на базе Хараб аль-Джир в районе Румейлан на северо-востоке Сирии.

Аналитики отмечают, что ИГ пытается дестабилизировать правительство Ахмеда аш-Шараа, используя момент трансформации вооруженных сил и вывода части иностранных контингентов из страны.

«Мы вступаем в фазу окончательной очистки наших территорий. Новый режим не позволит террористам использовать переходный период для восстановления своих сил», – заявил представитель Министерства обороны Сирии во время брифинга в Дамаске.

Сирийская армия, которая недавно присоединилась к глобальной коалиции против ИГ, разворачивает дополнительные подразделения в районах Ракки и Эль-Хасаке. Новая фаза операций предусматривает не только прямые боевые столкновения, но и усиление контроля над тюрьмами, где содержатся тысячи боевиков, которых ранее охраняли курдские силы. Координация усилий с международными партнерами, включая авиационную поддержку, имеет целью перерезать логистические пути боевиков ИГ между Сирией и Ираком, куда в последнее время было переведено значительное количество задержанных экстремистов.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что более 20 тысяч заключенных лагеря Аль-Хол на северо-востоке Сирии, где содержались боевики «Исламского государства» и члены их семей, смогли сбежать после перехода региона под контроль сирийского правительства. По данным FT, пока неясно, кто именно способствовал побегу. Среди возможных версий называются как представители сирийских властей, так и местные племена, сотрудничающие с «Исламским государством».