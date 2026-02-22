USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии

09:32 1484

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) призвали своих членов к борьбе против нового правительства Сирии. В первом за два года аудиообращении 21 февраля спикер ИГ Абу Хузайфа аль-Ансари заявил, что члены группировки в Сирии должны бороться с «новым сирийским режимом, его правительством и национальной армией» и сделать это «своим приоритетом», передает Agence France-Presse.

Накануне ИГ взяло на себя ответственность за два смертоносных нападения на севере и востоке Сирии, в результате которой погибли сотрудник Министерства обороны Сирии и мирный житель. В ответ на активизацию боевиков армия переходного правительства Сирии объявила о начале нового этапа наступательных операций, направленных на уничтожение очагов ИГ в пустынных районах и на востоке страны. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению агентства Amaq, подконтрольного ИГ, последние атаки были направлены против патрулей сил безопасности в провинции Дейр-эз-Зор и в пустыне Эс-Сувейда. Утверждается, что в результате подрывов и засад погибли несколько офицеров новой национальной армии.

Атаки произошли на фоне вывода сил возглавляемой США коалиции с баз, включая Аль-Танф, Аль-Шаддади и Касрак, при этом они остаются дислоцированными на базе Хараб аль-Джир в районе Румейлан на северо-востоке Сирии.

Аналитики отмечают, что ИГ пытается дестабилизировать правительство Ахмеда аш-Шараа, используя момент трансформации вооруженных сил и вывода части иностранных контингентов из страны.

«Мы вступаем в фазу окончательной очистки наших территорий. Новый режим не позволит террористам использовать переходный период для восстановления своих сил», – заявил представитель Министерства обороны Сирии во время брифинга в Дамаске.

Сирийская армия, которая недавно присоединилась к глобальной коалиции против ИГ, разворачивает дополнительные подразделения в районах Ракки и Эль-Хасаке. Новая фаза операций предусматривает не только прямые боевые столкновения, но и усиление контроля над тюрьмами, где содержатся тысячи боевиков, которых ранее охраняли курдские силы. Координация усилий с международными партнерами, включая авиационную поддержку, имеет целью перерезать логистические пути боевиков ИГ между Сирией и Ираком, куда в последнее время было переведено значительное количество задержанных экстремистов.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что более 20 тысяч заключенных лагеря Аль-Хол на северо-востоке Сирии, где содержались боевики «Исламского государства» и члены их семей, смогли сбежать после перехода региона под контроль сирийского правительства. По данным FT, пока неясно, кто именно способствовал побегу. Среди возможных версий называются как представители сирийских властей, так и местные племена, сотрудничающие с «Исламским государством».

Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв
Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв обновлено 11:20
11:20 2572
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема; все еще актуально
21 февраля 2026, 19:37 5098
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
10:05 1606
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
09:45 1116
«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии
«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии
09:32 1485
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол Причуды календаря
03:35 954
Канцлер срочно едет в Вашингтон
Канцлер срочно едет в Вашингтон
00:55 3673
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новая ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новая ООН наш комментарий
00:37 3158
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 12900
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20 4601
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58 5187

ЭТО ВАЖНО

Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв
Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв обновлено 11:20
11:20 2572
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема; все еще актуально
21 февраля 2026, 19:37 5098
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
10:05 1606
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
09:45 1116
«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии
«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии
09:32 1485
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол Причуды календаря
03:35 954
Канцлер срочно едет в Вашингтон
Канцлер срочно едет в Вашингтон
00:55 3673
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новая ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новая ООН наш комментарий
00:37 3158
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 12900
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20 4601
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58 5187
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться