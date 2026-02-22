«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина

«Мы с (зятем Дональда Трампа Джаредом) Джаредом надеемся, что предложили обеим сторонам некоторые варианты, которые объединят их в ближайшие три недели и, возможно, даже приведут к саммиту между (президентом Украины Владимиром) Зеленским и президентом (России Владимиром) Путиным… Так что, надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости», — сказал Уиткофф в эфире Fox News.

Следующие переговоры с участием России и Украины могут пройти в течение ближайших трех недель. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, допустив, что их итоги могут привести к встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Уиткофф не исключил, что в переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского, если они состоятся, может принять участие и президент США Дональд Трамп. «Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата», — добавил он.

17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по теме прекращения войны РФ и Украины. Глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский назвал обсуждения «тяжелыми, но деловыми». Он также анонсировал еще одну встречу. Киев заявлял, что в политической части обсуждаемых вопросов «заметного прогресса нет».

По информации CNN, стороны добились «постепенного, но значительного прогресса» в определении того, как будет работать прекращение огня. Владимир Зеленский сообщал, что поручил украинской делегации обсудить возможную встречу с Владимиром Путиным.