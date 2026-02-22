USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина

Следующие переговоры с участием России и Украины могут пройти в течение ближайших трех недель. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, допустив, что их итоги могут привести к встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

«Мы с (зятем Дональда Трампа Джаредом) Джаредом надеемся, что предложили обеим сторонам некоторые варианты, которые объединят их в ближайшие три недели и, возможно, даже приведут к саммиту между (президентом Украины Владимиром) Зеленским и президентом (России Владимиром) Путиным… Так что, надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости», — сказал Уиткофф в эфире Fox News.

Уиткофф не исключил, что в переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского, если они состоятся, может принять участие и президент США Дональд Трамп. «Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата», — добавил он.

17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по теме прекращения войны РФ и Украины. Глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский назвал обсуждения «тяжелыми, но деловыми». Он также анонсировал еще одну встречу. Киев заявлял, что в политической части обсуждаемых вопросов «заметного прогресса нет».

По информации CNN, стороны добились «постепенного, но значительного прогресса» в определении того, как будет работать прекращение огня. Владимир Зеленский сообщал, что поручил украинской делегации обсудить возможную встречу с Владимиром Путиным.

Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв
Взрывы во Львове. Власти заявили о теракте. Много жертв обновлено 11:20
11:20 2576
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема; все еще актуально
21 февраля 2026, 19:37 5098
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
10:05 1608
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
09:45 1118
«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии
«Исламское государство» объявляет войну новым властям Сирии
09:32 1485
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол
«Сабах» и Гянджа сыграют одновременно в футбол и баскетбол Причуды календаря
03:35 954
Канцлер срочно едет в Вашингтон
Канцлер срочно едет в Вашингтон
00:55 3674
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новая ООН
Шоу+Пакс Американа+Коммерция. Вот вам и новая ООН наш комментарий
00:37 3159
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 12900
Экс-президент умер, а тело его живет
Экс-президент умер, а тело его живет очевидное - невероятное
00:20 4602
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой
Грузины забрали у армян документы и не пускают домой видео
21 февраля 2026, 23:58 5187
