Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты

10:05

Российские войска в ночь на воскресенье, 22 февраля, нанесли очередной комбинированный удар по Украине, в том числе по столице Киеву.

По информации ряда мониторинговых каналов, воздушная тревога была объявлена около 4 утра по местному времени. По Киеву ВС России сначала атаковали баллистическими ракетами с севера, затем ракетами «Циркон» из аннексированного Крыма, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram. Всего по Киеву и пригороду было запущено не менее 13 ракет, следует из сообщений.

Удар России по предприятию, принадлежащему американской компании

Отмечается, что далее Россия подняла в небо самолеты МиГ-31К с аэробаллистическими ракетами «Кинжал» на борту. Кроме того, на Киев и область было направлено большое количество ударных БПЛА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате удара по Киеву пострадали по меньшей мере два человека. По словам Кличко, обломки упали в пригородах Киева. Были госпитализированы женщина и ребенок.

По данным местных СМИ, в городе Кропивницкий также прогремели не менее двух взрывов под утро 22 февраля. Мониторинговые каналы предполагают, что РФ ударила баллистикой.

Несколькими часами ранее в Тростянце Сумской области российские войска атаковали предприятие, принадлежащее американской компании, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига. «Россия нанесла удар еще по одному американскому бизнесу в Украине - гражданскому производственному объекту Mondelez в Тростянце - одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины», - отметил он. По словам главы МИД, ракета попала в одно из производственных зданий, обошлось без жертв.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что в ночь на воскресенье российские военные нанесли удар беспилотниками по энергетической структуре региона. По его словам, в результате ударов возникли пожары на больших площадях, однако погибших и пострадавших не было. Все возгорания уже потушены, пишет Кипер.

Оперативное командование армии Польши сообщило, что из-за российского обстрела Украины были подняты в воздух польские военные самолеты и авиация НАТО.

В сообщении польских военных в сети Х сообщается о вылете истребителей и работе систем ПВО «из-за активности дальней авиации Российской Федерации, наносившей удары по территории Украины».

Действия авиации Польши и НАТО «имели превентивный характер и призваны обеспечить безопасность воздушного пространства, в особенности в районах, которые соседствуют с регионами, находящимися под угрозой», пишет командование.

