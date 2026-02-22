Трамп в ожидании. А Иран не сдается

По словам Уиткоффа, президент США «задается вопросом», почему при нынешнем давлении и «таком количестве военно-морской силы» в регионе Тегеран не обращается к Вашингтону с заявлением: «Мы объявляем, что не хотим вооруженного противостояния». По его утверждению, президент в шоке от того, что иранцы не сдают свои позиции на переговорах по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп «удивлен», почему Иран до сих пор «не капитулировал», заявил Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США, в интервью Fox News, комментируя иранскую тему.

«Я говорил с президентом сегодня утром. Он… я не хочу сказать удручен — он понимает, что у него есть много альтернатив. Но ему очень интересно знать, почему они… я не хочу употреблять слова «не капитулировали», но почему они не капитулировали?» - сказал Уиткофф.

По словам дипломата, США настаивают на отказе Ирана от обогащения урана, это является красной линией Вашингтона на переговорах.

«Перед тем как мы отправились туда (на переговоры с Ираном) президент (США Дональд Трамп) дал мне и Джареду (Кушнеру) указания, (обозначил) красные линии - никакого обогащения, мы должны изъять весь материал (обогащенный уран)», - сказал Уиткофф.

Спецпосланник президента США заявил, что через неделю у Тегерана будет достаточно урана, обогащенного до уровня, необходимого для создания ядерной бомбы.

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье. В иранском МИД сообщили о достижении взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, обозначенных в Белом доме. Время и место нового раунда переговоров стороны не раскрывают.