Трамп в ожидании. А Иран не сдается

Президент США Дональд Трамп «удивлен», почему Иран до сих пор «не капитулировал», заявил Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США, в интервью Fox News, комментируя иранскую тему.

По словам Уиткоффа, президент США «задается вопросом», почему при нынешнем давлении и «таком количестве военно-морской силы» в регионе Тегеран не обращается к Вашингтону с заявлением: «Мы объявляем, что не хотим вооруженного противостояния». По его утверждению, президент в шоке от того, что иранцы не сдают свои позиции на переговорах по ядерной программе.

«Я говорил с президентом сегодня утром. Он… я не хочу сказать удручен — он понимает, что у него есть много альтернатив. Но ему очень интересно знать, почему они… я не хочу употреблять слова «не капитулировали», но почему они не капитулировали?» - сказал Уиткофф.

По словам дипломата, США настаивают на отказе Ирана от обогащения урана, это является красной линией Вашингтона на переговорах.

«Перед тем как мы отправились туда (на переговоры с Ираном) президент (США Дональд Трамп) дал мне и Джареду (Кушнеру) указания, (обозначил) красные линии - никакого обогащения, мы должны изъять весь материал (обогащенный уран)», - сказал Уиткофф.

Спецпосланник президента США заявил, что через неделю у Тегерана будет достаточно урана, обогащенного до уровня, необходимого для создания ядерной бомбы.

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье. В иранском МИД сообщили о достижении взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, обозначенных в Белом доме. Время и место нового раунда переговоров стороны не раскрывают.

