Посланник Трампа рассказал, как Путин «всегда был честен» с ним

«Он [Путин] всегда был со мной честен. Когда я это говорю, меня тут же начинают критиковать, но это точное утверждение. Он сам сказал мне, что для него неприемлемо», — отметил Уиткофф.

Уиткофф добавил о важности понимания мотивации и целей российского президента. По его словам, встречи с российской стороной важны для понимания российской позиции.

Уиткофф стал первым представителем США, посетившим Россию после вступления в должность Трампа на второй президентский срок в январе 2025 года. В феврале 2025 года он приезжал в Москву, чтобы забрать американца Марка Фогела, осужденного в РФ за «контрабанду наркотиков» и накануне визита помилованного президентом РФ. В эфире телеканала CBS Уиткофф заявил, что в Москве у него состоялась встреча с Путиным. Второй раз Уиткофф прибыл в Москву 13 марта 2025 года и был принят Путиным. Темы разговора пресс-служба Кремля не раскрывала. 11 апреля 2025 года Уиткофф приезжал в Санкт-Петербург и вновь встретился с Путиным. 25 апреля 2025 года Уиткофф снова был принят Путиным, их переговоры в Кремле продолжались три часа. 6 августа состоялся визит спецпосланника в Москву, в ходе которого Уиткофф с Путиным обсудили войну в Украине. Следующий визит состоялся в начале декабря, встреча была посвящена обсуждению наработок по мирному плану. В ночь на 23 января 2026 года Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джошем Грюнбаумом встретились с Путиным снова. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры были «исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные».