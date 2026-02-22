Карлсону пришлось извиняться перед президентом Израиля

USD 1.7000
Американский политический обозреватель Такер Карлсон принес извинения президенту Израиля Ицхаку Герцогу после того, как в ходе интервью с послом США в Израиле Майком Хакаби заявил, будто бы Герцог посещал остров американского финансиста Джеффри Эпштейна.

В опубликованном в сети X видео Карлсон сказал, что получил письмо из канцелярии президента Израиля, где говорится: никогда не было ни встреч, ни контактов Герцога с Эпштейном.

 «У меня нет никаких свидетельств того, что он когда-либо посещал остров. Я приношу извинения за то, что намекнул, будто знаю то, чего на самом деле не знал», - заявил Карлсон.

Канцелярия президента Израиля ранее отвергла любые намеки на связь Герцога с Эпштейном, подчеркнув, что подобные заявления не имеют под собой фактической основы.

