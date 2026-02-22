Министр обороны Британии хочет отправить войска в Украину

В колонке для The Telegraph Хили изложил свое видение завершения войны и подчеркнул поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хочет стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британские войска в Украине после достижения мирного соглашения.

«Я хочу быть министром обороны, который развернет британские войска в Украине, потому что это будет означать, что война наконец закончится. Это будет означать, что мы договорились о мире в Украине. А безопасной Европе нужна сильная, суверенная Украина», – написал он.

Британия работает с союзниками над развитием «коалиции желающих» – многонациональных миротворческих сил, которые должны гарантировать безопасность Украины после прекращения боевых действий. Лондон уже выделил более 250 млн долларов на подготовку собственных вооруженных сил к потенциальному развертыванию. Кроме того, Великобритания присоединилась к совместному производству украинского перехватчика беспилотников на базе искусственного интеллекта «Осьминог».

Хили вспомнил свой недавний визит в Украину, во время которого стал свидетелем массированных атак. По его словам, в ночь пребывания в стране Россия запустила 90 дронов по Киеву, а баллистическая ракета попала во Львов – в 15 минутах езды от места его пребывания.

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что Лондон и в дальнейшем будет увеличивать военную помощь и усиливать санкционное давление на Россию. Он также подчеркнул, что украинские военные уже интегрируются в учения НАТО и делятся опытом борьбы с беспилотниками.

По словам Хили, Великобритания стремится поставить Украину «в сильнейшую возможную позицию для достижения справедливого и длительного мира» и сделать 2026 год годом завершения войны.