Трамп заботится о «больных» в Гренландии: отправил судно-госпиталь

Плавучий госпиталь уже в пути, написал американский лидер на своей платформе Truth Social в ночь на 22 февраля.

Сообщение Трампа проиллюстрировано картинкой, предположительно, сгенерированной искусственным интеллектом, на которой изображено госпитальное судно USNS Mercy, направляющееся к заснеженным горам. 272-метровое USNS Mercy обычно базируется в Южной Калифорнии. Пока не ясно, действительно ли это судно отправлено в Гренландию.

По словам Трампа, американское госпитальное судно поможет «многим людям» в Гренландии, «которые больны и которым не оказывается помощь». При этом он не уточнил, о ком идет речь. Президент США не написал, скольким людям должна быть оказана помощь экипажем госпитального судна. Но он указал, что операция осуществляется в координации с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, которого в декабре назначил спецпосланником по Гренландии.

Deutsche Welle отмечает, что у ВМС США два больших госпитальных судна, ни одно из них не базируется в Луизиане. В прошлом их направляли в зоны стихийных бедствий, таких как сильные землетрясения или разрушительные ураганы. Каждое из них вмещает около 1000 больничных коек, включая 80 коек в отделении интенсивной терапии.

При этом Гренландия с населением чуть менее 57 000 человек не делала заявлений о дополнительных медицинских потребностях. Агентство dpa пишет, что в столице Гренландии Нууке есть больница имени королевы Ингрид, а также медицинские учреждения по всему острову. В отдельных случаях пациентов доставляют самолетом в Данию для проведения более сложных процедур. Как отмечают СМИ, отправка американского госпитального судна грозит очередным ростом напряженности в отношениях с Данией - союзником США по НАТО.

Тем временем Арктическое командование датской армии объявило об эвакуации одного из членов экипажа американской подводной лодки, находящейся у берегов Гренландии. Американскому военному потребовалась экстренная медицинская помощь, его доставили в больницу в Нууке, указывается в заявлении. Есть ли связь между этим инцидентом и решением Трампа об отправке плавучего госпиталя, неясно.