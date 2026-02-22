USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Трамп заботится о «больных» в Гренландии: отправил судно-госпиталь

11:57 666

Соединенные Штаты направили госпитальное судно к берегам Гренландии, сообщил президент США Дональд Трамп.

Плавучий госпиталь уже в пути, написал американский лидер на своей платформе Truth Social в ночь на 22 февраля.

По словам Трампа, американское госпитальное судно поможет «многим людям» в Гренландии, «которые больны и которым не оказывается помощь». При этом он не уточнил, о ком идет речь. Президент США не написал, скольким людям должна быть оказана помощь экипажем госпитального судна. Но он указал, что операция осуществляется в координации с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, которого в декабре назначил спецпосланником по Гренландии.

Сообщение Трампа проиллюстрировано картинкой, предположительно, сгенерированной искусственным интеллектом, на которой изображено госпитальное судно USNS Mercy, направляющееся к заснеженным горам. 272-метровое USNS Mercy обычно базируется в Южной Калифорнии. Пока не ясно, действительно ли это судно отправлено в Гренландию.

Deutsche Welle отмечает, что у ВМС США два больших госпитальных судна, ни одно из них не базируется в Луизиане. В прошлом их направляли в зоны стихийных бедствий, таких как сильные землетрясения или разрушительные ураганы. Каждое из них вмещает около 1000 больничных коек, включая 80 коек в отделении интенсивной терапии.

При этом Гренландия с населением чуть менее 57 000 человек не делала заявлений о дополнительных медицинских потребностях. Агентство dpa пишет, что в столице Гренландии Нууке есть больница имени королевы Ингрид, а также медицинские учреждения по всему острову. В отдельных случаях пациентов доставляют самолетом в Данию для проведения более сложных процедур. Как отмечают СМИ, отправка американского госпитального судна грозит очередным ростом напряженности в отношениях с Данией - союзником США по НАТО.

Тем временем Арктическое командование датской армии объявило об эвакуации одного из членов экипажа американской подводной лодки, находящейся у берегов Гренландии. Американскому военному потребовалась экстренная медицинская помощь, его доставили в больницу в Нууке, указывается в заявлении. Есть ли связь между этим инцидентом и решением Трампа об отправке плавучего госпиталя, неясно.

И французов затопило после дождей
И французов затопило после дождей объектив haqqin.az
14:22 118
Турецкие танки на улицах Могадишо
Турецкие танки на улицах Могадишо наша корреспонденция
14:15 456
Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро
Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро обновлено 14:11
14:11 761
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой обновлено 14:10
14:10 5242
Хаменеи отдает власть Лариджани
Хаменеи отдает власть Лариджани на случай войны или гибели
13:55 723
Удар по Ирану в воскресенье. Но отложили. Почему?
Удар по Ирану в воскресенье. Но отложили. Почему? обновлено 13:15
13:15 4084
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
21 февраля 2026, 20:42 5044
Король дал добро: архив экс-принца Эндрю передадут полиции
Король дал добро: архив экс-принца Эндрю передадут полиции
12:35 717
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема; все еще актуально
21 февраля 2026, 19:37 5696
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
10:05 2978
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
09:45 2091

