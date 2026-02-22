USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Киев ответил на ультиматумы Венгрии и Словакии

12:26

Украина отвергает и осуждает ультиматумы руководства правительств Венгрии и Словакии в связи с работой нефтепровода «Дружба», говорится в заявлении МИД Украины, сообщает «Европейская правда».

В украинском МИД заявили, что действия Будапешта и Братиславы, которые пригрозили остановить поставки электроэнергии в Украину, являются «провокационными, безответственными и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона».

В министерстве заявили, что Украина находится в постоянном контакте с представителями Еврокомиссии по поводу повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных российскими ударами: «Мы также довели информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» до правительств Венгрии и Словакии… Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставок нероссийской нефти в эти страны».

«Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а точно не в Киев», – заявили в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инициирует прекращение экспорта электроэнергии из Словакии в Украину, если Украина до понедельника не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию.

И французов затопило после дождей
И французов затопило после дождей
14:22
Турецкие танки на улицах Могадишо
Турецкие танки на улицах Могадишо
14:15
Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро
Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро
14:11
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
14:10
Хаменеи отдает власть Лариджани
Хаменеи отдает власть Лариджани на случай войны или гибели
13:55
Удар по Ирану в воскресенье. Но отложили. Почему?
Удар по Ирану в воскресенье. Но отложили. Почему?
13:15
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти
21 февраля 2026, 20:42
Король дал добро: архив экс-принца Эндрю передадут полиции
Король дал добро: архив экс-принца Эндрю передадут полиции
12:35
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
21 февраля 2026, 19:37
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
10:05
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
09:45

