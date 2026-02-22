Киев ответил на ультиматумы Венгрии и Словакии

В украинском МИД заявили, что действия Будапешта и Братиславы, которые пригрозили остановить поставки электроэнергии в Украину, являются «провокационными, безответственными и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона».

Украина отвергает и осуждает ультиматумы руководства правительств Венгрии и Словакии в связи с работой нефтепровода «Дружба», говорится в заявлении МИД Украины, сообщает «Европейская правда».

В министерстве заявили, что Украина находится в постоянном контакте с представителями Еврокомиссии по поводу повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных российскими ударами: «Мы также довели информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» до правительств Венгрии и Словакии… Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставок нероссийской нефти в эти страны».

«Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а точно не в Киев», – заявили в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инициирует прекращение экспорта электроэнергии из Словакии в Украину, если Украина до понедельника не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию.