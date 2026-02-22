Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро

В мужском тамблинге Тофик Алиев и Михаил Малкин сначала успешно выступили в первом финале и пробились во второй финал с участием четырех лучших спортсменов.
Здесь золото досталось Михаилу Малкину (29,800), а серебро - Тофику Алиеву (29,300).
Бронза у Уэста Фаулера из США.
*** 13:43
После завоевания медали на Кубке мира в Баку азербайджанская батутистка, участница Олимпиады в Париже, пятая спортсменка планеты по итогам прошлогоднего чемпионата мира Сельджан Махсудова поделилась своими впечатлениями.
«Очень рада, что смогла завоевать медаль в своей стране. Сегодня я показала более высокий результат, чем вчера в квалификации. Обновила собственный личный рекорд.
Сегодняшний результат станет для меня дополнительным стимулом перед следующими соревнованиями. Впереди меня ждет мартовский Кубок мира в Нидерландах. Постараюсь выступить там еще лучше.
А в апреле нас ждет чемпионат Европы в Португалии. На континентальных чемпионатах я иду по восходящей: 6-е место, 5-е, 4-е… Надеюсь, что в этот раз стану как минимум третьей (улыбается). Хотя буду рада любой медали. Золото или серебро - тоже сгодится (улыбается). Верим и настраиваемся на медаль.
Выступление моего брата Магсуда? От него ждали медали. Мы знаем, что он сильный спортсмен. Магсуд это демонстрирует на тренировках. К сожалению, сегодня у него не получилось, но ему всего лишь 19 лет. У него все впереди. Верю, что на Кубке мира в Нидерландах он выступит лучше. К тому же сегодня у него еще два финала в парах.
В финале смешанных пар будем выступать с ним вместе. Горжусь тем, что мы, брат и сестра, представляем Азербайджан и Федерацию гимнастики нашей страны. Семья тоже нами гордится», - сказала она.
*** 13:06
Магсуд Махсудов в финале батутистов занял 5-е место. Его результат - 58,330 балла.
Золото завоевал белорус Андрей Буйлов (63,550). Серебро у россиянина Максима Диденко, бронза в активе турка Энгина Хусейна.
*** 12:32
Сегодня в Баку на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу проходят финалы.
В соревнованиях батутисток азербайджанская спортсменка Сельджан Махсудова с 56,440 балла стала серебряным призером.
Золото у беларуски Яны Лебедевой (57,310), бронза досталась россиянке Марии Михайловой (55,740).
Также сегодня Азербайджан в финалах представят: Магсуд Махсудов, Тофик Алиев, Михаил Малкин, дуэты Сельджан Махсудова - Шафига Гумбатова, Магсуд Махсудов - Гусейн Аббасов, Магсуд Махсудов - Сельджан Махсудов.