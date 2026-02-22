USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро

обновлено 14:11
Эльмир Алиев, отдел спорта
14:11 762

В мужском тамблинге Тофик Алиев и Михаил Малкин сначала успешно выступили в первом финале и пробились во второй финал с участием четырех лучших спортсменов.

Здесь золото досталось Михаилу Малкину (29,800), а серебро - Тофику Алиеву (29,300).

Бронза у Уэста Фаулера из США.

*** 13:43

После завоевания медали на Кубке мира в Баку азербайджанская батутистка, участница Олимпиады в Париже, пятая спортсменка планеты по итогам прошлогоднего чемпионата мира Сельджан Махсудова поделилась своими впечатлениями.

«Очень рада, что смогла завоевать медаль в своей стране. Сегодня я показала более высокий результат, чем вчера в квалификации. Обновила собственный личный рекорд.

Сегодняшний результат станет для меня дополнительным стимулом перед следующими соревнованиями. Впереди меня ждет мартовский Кубок мира в Нидерландах. Постараюсь выступить там еще лучше.

А в апреле нас ждет чемпионат Европы в Португалии. На континентальных чемпионатах я иду по восходящей: 6-е место, 5-е, 4-е… Надеюсь, что в этот раз стану как минимум третьей (улыбается). Хотя буду рада любой медали. Золото или серебро - тоже сгодится (улыбается). Верим и настраиваемся на медаль.

Выступление моего брата Магсуда? От него ждали медали. Мы знаем, что он сильный спортсмен. Магсуд это демонстрирует на тренировках. К сожалению, сегодня у него не получилось, но ему всего лишь 19 лет. У него все впереди. Верю, что на Кубке мира в Нидерландах он выступит лучше. К тому же сегодня у него еще два финала в парах.

В финале смешанных пар будем выступать с ним вместе. Горжусь тем, что мы, брат и сестра, представляем Азербайджан и Федерацию гимнастики нашей страны. Семья тоже нами гордится», - сказала она.

*** 13:06

Магсуд Махсудов в финале батутистов занял 5-е место. Его результат - 58,330 балла.

Золото завоевал белорус Андрей Буйлов (63,550). Серебро у россиянина Максима Диденко, бронза в активе турка Энгина Хусейна.

*** 12:32

Сегодня в Баку на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу проходят финалы.

В соревнованиях батутисток азербайджанская спортсменка Сельджан Махсудова с 56,440 балла стала серебряным призером.

Золото у беларуски Яны Лебедевой (57,310), бронза досталась россиянке Марии Михайловой (55,740).

Также сегодня Азербайджан в финалах представят: Магсуд Махсудов, Тофик Алиев, Михаил Малкин, дуэты Сельджан Махсудова - Шафига Гумбатова, Магсуд Махсудов - Гусейн Аббасов, Магсуд Махсудов - Сельджан Махсудов.

И французов затопило после дождей
И французов затопило после дождей объектив haqqin.az
14:22 122
Турецкие танки на улицах Могадишо
Турецкие танки на улицах Могадишо наша корреспонденция
14:15 461
Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро
Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро обновлено 14:11
14:11 763
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой обновлено 14:10
14:10 5246
Хаменеи отдает власть Лариджани
Хаменеи отдает власть Лариджани на случай войны или гибели
13:55 729
Удар по Ирану в воскресенье. Но отложили. Почему?
Удар по Ирану в воскресенье. Но отложили. Почему? обновлено 13:15
13:15 4089
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
21 февраля 2026, 20:42 5044
Король дал добро: архив экс-принца Эндрю передадут полиции
Король дал добро: архив экс-принца Эндрю передадут полиции
12:35 718
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема; все еще актуально
21 февраля 2026, 19:37 5696
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
10:05 2978
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
09:45 2091

