Ильхам Алиев поздравляет...

В поздравительном письме главы государства говорится, что «основанные на братстве отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, являющиеся хорошим примером крепкой дружбы, с каждым днем расширяются и наполняются новым содержанием. Существующий между нами политический диалог высокого уровня сопровождается сотрудничеством в экономической, энергетической, гуманитарной и других областях».

Президент Алиев особо отметил «плодотворную совместную деятельность наших стран в сферах возобновляемой энергетики и инвестиций. Строительство и недавний ввод в эксплуатацию компанией ACWA Power Вашей братской страны ветряной электростанции «Хызы-Апшерон» мощностью 240 МВт является ярким примером нашего тесного партнерства».

Президент Азербайджана выразил убежденность, что «мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-саудовских межгосударственных отношений, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости».

Ильхам Алиев также поздравил короля и народ Саудовской Аравии с началом священного месяца Рамазан: «Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а Саудовской Аравии - постоянного благополучия и процветания».