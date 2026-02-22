USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Ильхам Алиев поздравляет...

12:45 1055

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду по случаю Дня основания Королевства Саудовская Аравия.

В поздравительном письме главы государства говорится, что «основанные на братстве отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, являющиеся хорошим примером крепкой дружбы, с каждым днем расширяются и наполняются новым содержанием. Существующий между нами политический диалог высокого уровня сопровождается сотрудничеством в экономической, энергетической, гуманитарной и других областях».

Президент Алиев особо отметил «плодотворную совместную деятельность наших стран в сферах возобновляемой энергетики и инвестиций. Строительство и недавний ввод в эксплуатацию компанией ACWA Power Вашей братской страны ветряной электростанции «Хызы-Апшерон» мощностью 240 МВт является ярким примером нашего тесного партнерства».

Президент Азербайджана выразил убежденность, что «мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-саудовских межгосударственных отношений, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости».

Ильхам Алиев также поздравил короля и народ Саудовской Аравии с началом священного месяца Рамазан: «Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а Саудовской Аравии - постоянного благополучия и процветания».

И французов затопило после дождей
И французов затопило после дождей объектив haqqin.az
14:22 124
Турецкие танки на улицах Могадишо
Турецкие танки на улицах Могадишо наша корреспонденция
14:15 466
Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро
Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро обновлено 14:11
14:11 767
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой обновлено 14:10
14:10 5251
Хаменеи отдает власть Лариджани
Хаменеи отдает власть Лариджани на случай войны или гибели
13:55 736
Удар по Ирану в воскресенье. Но отложили. Почему?
Удар по Ирану в воскресенье. Но отложили. Почему? обновлено 13:15
13:15 4092
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
21 февраля 2026, 20:42 5045
Король дал добро: архив экс-принца Эндрю передадут полиции
Король дал добро: архив экс-принца Эндрю передадут полиции
12:35 721
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема; все еще актуально
21 февраля 2026, 19:37 5697
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
10:05 2982
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
09:45 2092

