Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

1300 дронов, более 1400 КАБов и около ста ракет против Украины

Россия в течение последних суток запустила по Украине почти 300 ударных дронов и 50 ракет разных типов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Всего, по словам Зеленского, за прошедшую неделю Россия применила более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет разных типов. «Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию», — написал президент Украины.

В ночь на 22 февраля российские войска атаковали Киев и область, в Одессе ударили беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждения энергетической инфраструктуры в результате атаки российских дронов также есть в Николаеве, обесточены 16 тысяч абонентов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

В Зноб-Новгородской общине Сумской области, по словам главы администрации Олега Григорова, российский дрон вечером 21 февраля нанес удар по автомобилю экстренной помощи, погибли четыре человека. Еще два человека погибли в результате российского удара по Шосткинской общине.

