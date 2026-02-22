Хаменеи отдает власть Лариджани

В публикации NYT отмечается, что Лариджани – «один из ключевых силовых и политических тяжеловесов исламской республики, и его усиление связано с задачей обеспечить устойчивость режима в условиях возможных ударов и угроз для высшего руководства».

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в условиях угрозы военного удара со стороны США и продолжающихся внутренних протестов передал ключевые рычаги управления страной своему советнику по национальной безопасности Али Лариджани. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и представителей силовых структур.

Источники издания утверждают, что влияние Лариджани растет уже несколько месяцев. Он координировал подавление протестов, контролирует переговоры по ядерной программе с Вашингтоном. Лариджани поддерживает контакты с Россией, а также с Катаром и Оманом. Параллельно разрабатывает планы управления страной в случае войны, пока США усиливают военное присутствие в регионе.

По словам аналитика Насера Имани, Хаменеи полностью доверяет Лариджани. Он считает его человеком, способным действовать в условиях острого кризиса.

NYT отмечает, что Лариджани оттеснил на второй план президента Масуда Пезешкиана, который публично заявляет: «Я врач, а не политик», и предупреждает, что он не может решить все проблемы Ирана.

Согласно этим источникам издания, Хаменеи поручил Лариджани и небольшому кругу политических и военных доверенных лиц обеспечить выживание Ирана «не только в случае потенциальных авиаударов США и Израиля , но и в случае возможного убийства ее высшего руководства, включая самого Хаменеи».

По словам официальных лиц и членов Корпуса стражей исламской революции, Иран привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности и готовится отразить любое нападение. В публикации говорится, что Иран разместил пусковые установки баллистических ракет вдоль своей западной границы с Ираком, в пределах досягаемости Израиля, а также вдоль своего южного побережья в Персидском заливе, в пределах досягаемости американских баз и других региональных целей. В последние недели Иран периодически закрывал свое воздушное пространство для испытаний ракет и проводил военные учения в Персидском заливе, ненадолго перекрывая Ормузский пролив, важнейший глобальный энергетический коридор.

Хаменеи также издал ряд внутренних директив, направленных на обеспечение преемственности власти. Согласно отчету, он определил четыре уровня преемственности для военных и правительственных должностей, которые он назначает лично, поручил высокопоставленным чиновникам назначить до четырех преемников и делегировал полномочия узкому кругу помощников на случай нарушения связи или его убийства.

Кроме Лариджани, в ближайшее окружение Хаменеи также входят генерал-майор Яхья Рахим Сафави, главный военный советник верховного лидера и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции; спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, назначенный руководить вооруженными силами Ирана в военное время; и Али Асгар Хеджази, начальник штаба Хаменеи.

Также издание пишет, что Иран извлек уроки из внезапного удара Израиля в июне прошлого года, в результате которого в первые часы конфликта были убиты высокопоставленные члены иранского военного командования.

По словам лиц, с которыми беседовал на условиях анонимности журналист NYT, «в случае войны с Соединенными Штатами и Израилем в крупных городах будут развернуты специальные полицейские подразделения, агенты разведки и силы ополчения «Басидж» для предотвращения внутренних беспорядков и выявления предполагаемых иностранных агентов».

«В последние недели публичная известность Лариджани резко возросла. Он совершил поездку в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, встречался с региональными лидерами и курировал ядерные переговоры с Вашингтоном. Он также часто появлялся в иранских СМИ и социальных сетях, зачастую на более видном месте, чем президент», - пишет газета.

Иранское руководство публично отрицает стремление к войне, но поклялось решительно ответить на любое нападение. «Мы не стремимся к войне и не начнем ее, — заявил Лариджани в интервью телеканалу «Аль-Джазира» во время визита в Доху. - Но, если они вынудят нас к этому, мы ответим».