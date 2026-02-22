Предупреждение Кремля: если в Эстонии появится ядерное оружие...

Россия не угрожает Эстонии и другим европейским странам, но будет принимать меры для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что «Россия всегда будет делать то, что дóлжно для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания».

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти страны не исключают размещения на ее территории ядерного оружия, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов союзников по НАТО.

Летом 2025 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что страна может принимать военные самолеты союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки.