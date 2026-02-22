USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

И французов затопило после дождей

14:22 126

Лион (Франция). Марш в знак протеста против гибели ультраправого активиста-националиста в результате избиения ультралевыми

Беднайель (Ливан). По меньшей мере 10 человек погибли и 24 получили ранения в результате израильских ударов по долине Бекаа

Йеллоунайф (Канада). Канадские войска проводят учения в Арктике на фоне роста напряженности в регионе

Калифорния (США). Водитель очищает свой автомобиль во время снегопада

Пхеньян (Северная Корея). Корейцы посещают статуи бывших лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу

Анже (Франция). Жители наблюдают за затопленной улицей после дождей, вызвавших наводнение

Газа (Палестина). Палестинцы читают Коран во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечети Саид аль-Хашим

И французов затопило после дождей
И французов затопило после дождей объектив haqqin.az
14:22 127
Турецкие танки на улицах Могадишо
Турецкие танки на улицах Могадишо наша корреспонденция
14:15 480
Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро
Кубок мира в Баку: у Малкина золото, у Махсудовой и Алиева серебро обновлено 14:11
14:11 768
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой обновлено 14:10
14:10 5257
Хаменеи отдает власть Лариджани
Хаменеи отдает власть Лариджани на случай войны или гибели
13:55 748
Удар по Ирану в воскресенье. Но отложили. Почему?
Удар по Ирану в воскресенье. Но отложили. Почему? обновлено 13:15
13:15 4102
Бросая вызов палачам и смерти
Бросая вызов палачам и смерти наша память
21 февраля 2026, 20:42 5046
Король дал добро: архив экс-принца Эндрю передадут полиции
Король дал добро: архив экс-принца Эндрю передадут полиции
12:35 723
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше?
Трамп порвал вердикт Верховного суда. Что дальше? горячая тема; все еще актуально
21 февраля 2026, 19:37 5697
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
Новый масштабный удар по Украине. А Польша поднимала военные самолеты
10:05 2983
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
«Хорошие новости»: спецпосланник Трампа заговорил о скорой встрече Зеленского и Путина
09:45 2092

