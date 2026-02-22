И французов затопило после дождей

Лион (Франция). Марш в знак протеста против гибели ультраправого активиста-националиста в результате избиения ультралевыми
Беднайель (Ливан). По меньшей мере 10 человек погибли и 24 получили ранения в результате израильских ударов по долине Бекаа
Йеллоунайф (Канада). Канадские войска проводят учения в Арктике на фоне роста напряженности в регионе
Калифорния (США). Водитель очищает свой автомобиль во время снегопада
Пхеньян (Северная Корея). Корейцы посещают статуи бывших лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу
Анже (Франция). Жители наблюдают за затопленной улицей после дождей, вызвавших наводнение
Газа (Палестина). Палестинцы читают Коран во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечети Саид аль-Хашим