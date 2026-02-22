Решение Верховного суда изменило планы Индии

Встречи должны были проходить в течение трех дней с 23 февраля. Новая дата будет назначена после того, как обе страны изучат и оценят последствия решения Верховного суда США.

Индия отложила визит своей делегации в Вашингтон для завершения промежуточной торговой сделки из-за решения Верховного суда США об отмене части введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В начале февраля Трамп после разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди объявил о рамочном торговом соглашении с Нью-Дели, которое подразумевает снижение «взаимных» пошлин для Индии с 25 до 18%. Взамен Индия обязалась отменить или снизить тарифы на все промышленные товары США и широкий спектр пищевых и сельскохозяйственных американских продуктов. Также Нью-Дели в течение пяти лет намерен закупить американскую продукцию на $500 млрд. Кроме того, 7 февраля США отменили дополнительные 25-процентные пошлины для Индии, введенные прошлым летом из-за закупок российской нефти.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. В их число входят как «взаимные» пошлины для Индии, так и дополнительные тарифы за закупку ею российской нефти. Трамп назвал это решение смешным и «позором». В ответ он подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». В Белом доме заявили, что она должна вступить в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней. Затем президент США решил поднять ставку до 15%.