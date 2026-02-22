Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана

Студенты Университета искусств Ирана в воскресенье провели антиправительственную акцию протеста на фоне сорокового дня траурных мероприятий в память о погибших в ходе общенациональных протестов. Кроме того, Iran International опубликовал видеозапись, на которой в воскресенье силы «Басидж» атаковали собрание студентов в университете Фердоуси в Мешхеде. Протесты происходят на фоне резкого обострения внешнеполитической обстановки. Как сообщает WSJ, США нарастили в регионе крупнейшую со времен вторжения в Ирак в 2003 году военно-воздушную группировку. Пентагон предоставил президенту Дональду Трампу несколько вариантов действий — от ограниченных ударов по ядерным объектам до полномасштабной кампании, включающей ликвидацию верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.

Basij forces attacked a student gathering at Ferdowsi University in Mashhad on Sunday, a video sent to Iran International shows. pic.twitter.com/D1y6Do6nXq — Iran International English (@IranIntl_En) February 22, 2026

* * * Студенты университетов в нескольких городах Ирана в воскресенье провели акции в память о погибших во время протестов и против властей. По сообщению иранских СМИ, студенты Тегеранского университета собрались у центральной библиотеки, скандируя «Смерть диктатору». Протестующие в Иранском университете науки и технологий и Технологическом университете имени Шарифа также вышли на акции и скандировали: «Клянемся кровью наших товарищей — мы будем стоять до конца».