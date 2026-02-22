Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана

Студенты Университета искусств Ирана в воскресенье провели антиправительственную акцию протеста на фоне сорокового дня траурных мероприятий в память о погибших в ходе общенациональных протестов.
Кроме того, Iran International опубликовал видеозапись, на которой в воскресенье силы «Басидж» атаковали собрание студентов в университете Фердоуси в Мешхеде.
Протесты происходят на фоне резкого обострения внешнеполитической обстановки. Как сообщает WSJ, США нарастили в регионе крупнейшую со времен вторжения в Ирак в 2003 году военно-воздушную группировку. Пентагон предоставил президенту Дональду Трампу несколько вариантов действий — от ограниченных ударов по ядерным объектам до полномасштабной кампании, включающей ликвидацию верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.
Basij forces attacked a student gathering at Ferdowsi University in Mashhad on Sunday, a video sent to Iran International shows. pic.twitter.com/D1y6Do6nXq— Iran International English (@IranIntl_En) February 22, 2026
Студенты университетов в нескольких городах Ирана в воскресенье провели акции в память о погибших во время протестов и против властей.
По сообщению иранских СМИ, студенты Тегеранского университета собрались у центральной библиотеки, скандируя «Смерть диктатору». Протестующие в Иранском университете науки и технологий и Технологическом университете имени Шарифа также вышли на акции и скандировали: «Клянемся кровью наших товарищей — мы будем стоять до конца».
По сообщению Iran International, в воскресенье утром в кампусе Университета Хадже Насир в Тегеране были усилены меры безопасности, поскольку студенты готовились собраться на 40-дневную поминальную церемонию по погибшим в ходе протестов. Доступ на территорию кампуса был ограничен одним входом. Но несмотря на то, что силовикам в Иране запрещен вход на территорию университетов, после координации с силами безопасности на территорию кампусам вошли несколько членов «Басидж».
Накануне, в первый день нового учебного семестра, в Иране возобновились студенческие протесты. Студенты престижных Технологического университета Амиркабира и Технологического университета Шарифа собрались на территории своих кампусов и скандировали лозунги против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило издание Financial Times (FT). В университете Шарифа произошло столкновение противостоящих студенческих групп. Антиправительственные демонстранты ответили сторонникам иранских властей скандированием «Да здравствует шах!»
Протестные акции прошли также в Тегеранском университете и университете имени Шахида Бехешти. Часть студентов с плакатами в руках потребовала освободить их однокурсников, задержанных властями в ходе январских протестов.