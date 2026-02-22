USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Сроки новых переговоров Ирана и США

15:04 786

Новые переговоры Вашингтона и Тегерана запланированы на начало марта. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник Reuters.

По его словам, есть вероятность заключения промежуточных сделок. «Переговоры продолжаются, и существует вероятность достижения промежуточного соглашения», — заявил чиновник.

При этом США и Иран, уточнил источник Reuters, придерживаются разных взглядов на масштаб и механизм отмены санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы. Тегеран отказался также передавать контроль над своими нефтяными и минеральными ресурсами, но американские компании получат право стать подрядчиками на иранских нефтегазовых месторождениях, уточнил чиновник.

В Вашингтоне ранее согласились принять «красную линию» Тегерана. Речь идет об отказе США от требования полностью свернуть иранскую программу обогащения урана, указало агентство ISNA со ссылкой на иранского дипломата.

Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа была готова рассмотреть предложение, которое позволило бы Ирану «символическое» ядерное обогащение, если при этом не останется никакого пути к созданию бомбы.

Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 59
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
17:03 258
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают…
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают… новый поворот
21 февраля 2026, 22:42 4681
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана обновлено 16:35
16:35 1065
Магсуд и Сельджан Махсудовы, а также Михаил Малкин выиграли золото на Кубке мира в Баку
Магсуд и Сельджан Махсудовы, а также Михаил Малкин выиграли золото на Кубке мира в Баку У Азербайджана 6 медалей; обновлено 15:54
15:54 1930
Еще 250 000 военных и мощное оружие для победы в войне
Еще 250 000 военных и мощное оружие для победы в войне
15:45 1965
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы
13:50 2302
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 14165
И французов затопило после дождей
И французов затопило после дождей объектив haqqin.az
14:22 866
Турецкие танки на улицах Могадишо
Турецкие танки на улицах Могадишо наша корреспонденция
14:15 2416
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой обновлено 14:10
14:10 6833

