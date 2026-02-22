Сроки новых переговоров Ирана и США

По его словам, есть вероятность заключения промежуточных сделок. «Переговоры продолжаются, и существует вероятность достижения промежуточного соглашения», — заявил чиновник.

Новые переговоры Вашингтона и Тегерана запланированы на начало марта. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник Reuters.

При этом США и Иран, уточнил источник Reuters, придерживаются разных взглядов на масштаб и механизм отмены санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы. Тегеран отказался также передавать контроль над своими нефтяными и минеральными ресурсами, но американские компании получат право стать подрядчиками на иранских нефтегазовых месторождениях, уточнил чиновник.

В Вашингтоне ранее согласились принять «красную линию» Тегерана. Речь идет об отказе США от требования полностью свернуть иранскую программу обогащения урана, указало агентство ISNA со ссылкой на иранского дипломата.

Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа была готова рассмотреть предложение, которое позволило бы Ирану «символическое» ядерное обогащение, если при этом не останется никакого пути к созданию бомбы.