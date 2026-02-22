Солнце без пятен

Ни одного пятна не наблюдается на обращенной к Земле стороне Солнца, сообщила в воскресенье лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», - сказано в сообщении лаборатории.

Там отметили, что полное исчезновение пятен обычно происходит в годы солнечного минимума. «Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть более четырех лет назад», — отметили российские ученые.