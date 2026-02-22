USD 1.7000
Глава ФСБ увидел «британский след»

15:23 907

За покушением на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стоят спецслужбы Украины, однако в деле видно кураторство третьих стран, в частности, «британский след», утверждает глава ФСБ Александр Бортников.

«Вот однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины. И за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее, о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь. Поэтому расследование продолжается», - цитирует Интерфакс Бортникова.

По его словам, российские спецслужбы определились практически со всеми участниками и заказчиками покушения. «Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящее вещи, конечно же, не забудем никогда и не простим», - сказал директор ФСБ.

Бортников сообщил, что ФСБ опубликует новую информацию о расследовании, если она появится. Глава спецслужбы рассказал, что ответные меры против терактов со стороны Киева предпринимаются, но это «деликатный вопрос».

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что в жилом доме в Москве неизвестный произвел несколько выстрелов в Алексеева. Раненый генерал был госпитализирован. Позднее сообщалось о задержании трех фигурантов дела, в том числе непосредственного исполнителя покушения. Все они арестованы.

