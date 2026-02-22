Еще 250 000 военных и мощное оружие для победы в войне

По данным западных чиновников, Москва может выдержать как минимум еще один год войны при нынешних темпах.

Украина уступает России в количестве личного состава и вооружении на большинстве участков фронта, включая районы Лимана и Северска. Киеву нужно еще 250 тысяч военных и мощное вооружение, если хочет выиграть войну с Россией, пишет The Times.

Городские районы Покровска и Мирнограда, а также Гуляйполе на юго-востоке Запорожской области частично или почти полностью находятся под контролем российских войск. Дальнейшее продвижение к Запорожью создает угрозу использования дронов-камикадзе. Это подвергнет город такой же опасности, под которой сейчас находится Херсон.

«Россияне имеют полное преимущество в авиации и тактических баллистических ракетах... На оперативном уровне россияне способны наносить удары по нашим боевым формированиям и поддерживать оперативные и стратегические резервы. Они безнаказанно наносят удары по нашим логистическим и командным пунктам, используя управляемые бомбы... Нам нужно больше пилотов для наших команд беспилотников и больше пехоты для их прикрытия», — говорит украинский офицер в Покровске.

Ник Рейнольдс, научный сотрудник по вопросам сухопутной войны Королевского института объединенных войск, говорит, что Россия «достаточно последовательно» проникает в линию фронта. Он добавил, что города «крепостного пояса» на Донбассе имеют стратегическое значение, поскольку топография региона обеспечивает преимущество тому, кто их контролирует.

Высокопоставленный собеседник журналистов в британском оборонном ведомстве говорит: лучшим сценарием для России будут еще 18 месяцев войны и дополнительные 500 000 жертв для захвата остального Донбасса. Худший сценарий: четыре года войны и почти два миллиона жертв. По мнению экспертов, Москва готова обменять большое количество пехоты на продолжение продвижения, так как имеет большой запас резервов.

«Украина находится под огромным давлением. Это гораздо меньшая страна, поэтому, хотя обе стороны имеют проблемы с человеческими ресурсами, Украина чувствует это гораздо острее. Хотя россияне теряют больше личного состава, их сравнительно легко заменить», — говорит Рейнольдс.

По словам экспертов, с которыми пообщались журналисты, Россия вряд ли согласится на что-то, кроме полной капитуляции Украины. Источник в МИД Великобритании заявил, что Кремль имеет максималистскую повестку дня и почти не дал сигналов о том, что ожидает окончания войны в ближайшее время.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер говорит, что единственный способ достичь прекращения огня — это «затянуть экономические гайки» России.

Генерал ВВС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что «нехватка человеческих ресурсов является вызовом для Украины. Зато все, что нужно сделать России, – это обратиться к Северной Корее за дополнительными солдатами».

17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Он завершился в среду без каких-либо признаков значительного прогресса.