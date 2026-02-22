USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Афганистан против Пакистана: снова обострение

15:59

Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по семи «лагерям террористов» на границе с Афганистаном после недавних взрывов в стране. Об этом сообщается на странице Министерства информации Пакистана в соцсети X.

«У Пакистана есть конкретные доказательства того, что недавние взрывы в стране были совершены пакистанским крылом движения «Талибан» («Техрик-и-Талибан Пакистан», ТТП). В ответ на эти атаки Пакистан нанес удары по 7 точкам на линии границы с Афганистаном, которые квалифицирует как «лагеря террористов», - говорится в публикации.

Местные источники заявили Tolo News, что пакистанские военные самолеты нанесли авиаудары по району Бармал провинции Пактика в Афганистане.

Исламабад заявляет, что пакистанское крыло движения «Талибан» базируется в Афганистане и организует атаки оттуда, однако Кабул отвергает эти обвинения.

Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид подтвердил в соцсети X в воскресенье, что вооруженные силы Пакистана нанесли авиаудары по приграничным районам Афганистана и Пакистана, в результате чего погибли десятки человек. Муджахид заявил, что пакистанские ВС «бомбили гражданские районы в афганских провинциях Нангархар и Пактика».

Правительство Афганистана, возглавляемое движением «Талибан», предупредило, что ответит «в подходящее время» на авиаудары Пакистана, сообщило агентство Mehr News.

Представители «Талибана» в Кабуле отвергли заявления Исламабада о том, что удары были направлены по базам движения «Техрик-и-Талибан Пакистан».

С октября прошлого года в приграничных районах Афганистана и Пакистана неоднократно происходили столкновения. 19 октября прошлого года стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Катара и Турции. Впоследствии в Дохе, Стамбуле и Эр-Рияде было проведено несколько раундов переговоров с целью обеспечить устойчивость прекращения огня, однако результатов не было.

Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
17:03
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают…
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают… новый поворот
21 февраля 2026, 22:42
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана обновлено 16:35
16:35
Магсуд и Сельджан Махсудовы, а также Михаил Малкин выиграли золото на Кубке мира в Баку
Магсуд и Сельджан Махсудовы, а также Михаил Малкин выиграли золото на Кубке мира в Баку У Азербайджана 6 медалей; обновлено 15:54
15:54
Еще 250 000 военных и мощное оружие для победы в войне
Еще 250 000 военных и мощное оружие для победы в войне
15:45
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы
13:50
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16
И французов затопило после дождей
И французов затопило после дождей объектив haqqin.az
14:22
Турецкие танки на улицах Могадишо
Турецкие танки на улицах Могадишо наша корреспонденция
14:15
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой обновлено 14:10
14:10

