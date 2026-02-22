Афганистан против Пакистана: снова обострение

«У Пакистана есть конкретные доказательства того, что недавние взрывы в стране были совершены пакистанским крылом движения «Талибан» («Техрик-и-Талибан Пакистан», ТТП). В ответ на эти атаки Пакистан нанес удары по 7 точкам на линии границы с Афганистаном, которые квалифицирует как «лагеря террористов», - говорится в публикации.

Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по семи «лагерям террористов» на границе с Афганистаном после недавних взрывов в стране. Об этом сообщается на странице Министерства информации Пакистана в соцсети X.

Местные источники заявили Tolo News, что пакистанские военные самолеты нанесли авиаудары по району Бармал провинции Пактика в Афганистане.

Исламабад заявляет, что пакистанское крыло движения «Талибан» базируется в Афганистане и организует атаки оттуда, однако Кабул отвергает эти обвинения.

Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид подтвердил в соцсети X в воскресенье, что вооруженные силы Пакистана нанесли авиаудары по приграничным районам Афганистана и Пакистана, в результате чего погибли десятки человек. Муджахид заявил, что пакистанские ВС «бомбили гражданские районы в афганских провинциях Нангархар и Пактика».

Правительство Афганистана, возглавляемое движением «Талибан», предупредило, что ответит «в подходящее время» на авиаудары Пакистана, сообщило агентство Mehr News.

Представители «Талибана» в Кабуле отвергли заявления Исламабада о том, что удары были направлены по базам движения «Техрик-и-Талибан Пакистан».

С октября прошлого года в приграничных районах Афганистана и Пакистана неоднократно происходили столкновения. 19 октября прошлого года стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Катара и Турции. Впоследствии в Дохе, Стамбуле и Эр-Рияде было проведено несколько раундов переговоров с целью обеспечить устойчивость прекращения огня, однако результатов не было.