Угрозы Венгрии

Венгерский дипломат отметил, что на завтрашнем заседании Совет ЕС по иностранным делам планирует принять 20-й пакет санкций против России. «Венгрия заблокирует его. Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», мы не позволим принимать важные для Киева решения», – заявил глава МИД Венгрии.

В понедельник Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х.

Financial Times сообщала, что решение Венгрии заблокировать кредит за счет бюджета ЕС в размере €90 млрд также может поставить под угрозу кредит Киеву от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму свыше $8 млрд. Сийярто говорил, что Венгрия одобрит выделение кредита, если транзит нефти по «Дружбе» возобновится.

При этом Будапешт пока не будет останавливать поставки электроэнергии Украине, поскольку это создаст дополнительные трудности венграм, живущим в Закарпатье, отметил Сийярто в видеообращении в Facebook.

Сийярто записал видео по итогам правительственного энергетического совета, который собрался в воскресенье, чтобы обсудить остановку поставок нефти РФ по трубопроводу «Дружба».

«Сегодня мы также рассмотрели вопросы, связанные с поставками электроэнергии. Ведь почти половина импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии. Однако мы пришли к выводу, что в этом вопросе нужно действовать с особой осторожностью, поскольку по ту сторону границы также живут венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, создаст особые проблемы, вызовы и страдания для тех семей, которые живут по ту сторону границы», – заявил венгерский министр.

Он добавил, что «наш спор не с людьми, которые живут в Украине, не с семьями, которые живут в Украине. Наш спор с украинским государством, с украинским правительством, с президентом Зеленским».

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».