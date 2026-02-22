Париж вызывает Кушнера

«Мы вызовем посла США во Франции, поскольку посольство США во Франции высказалось по поводу трагедии…, затрагивающей наше национальное сообщество», — заявил Жан-Ноэль Барро. «Мы отвергаем любое использование этой трагедии… в политических целях», — добавил министр, указав, что Франции «не нужны никакие уроки в отношении насилия, особенно от реакционного интернационала».

Посла США Чарльза Кушнера вызовут в МИД Франции в связи с комментариями администрации Дональда Трампа об убийстве ультраправого активиста Кантена Деранка в Лионе. Об этом в воскресенье, 22 февраля, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью французским СМИ.

В пятницу посольство США во Франции репостнуло в X публикацию Бюро по борьбе с терроризмом Госдепартамента США, посвященную убийству Кантена Деранка. Там сказано, что сообщения о том, что активиста убили левые демонстранты, «должны вызывать беспокойство у всех нас». «Насилие со стороны радикальных левых сил набирает обороты, и его роль в гибели Кантена Деранка демонстрирует угрозу, которую оно представляет для общественной безопасности. Мы будем продолжать следить за ситуацией и ожидаем, что виновные будут привлечены к ответственности», — заявили в Госдепартаменте США.

Посольство США во Франции дополнило публикацию ее переводом на французский язык.

В окружении главы МИД Франции пока не сообщили, когда Кушнера вызовут в МИД.

23-летнего ультраправого активиста Кантена Деранка избили члены ультралевой организации в Лионе 12 февраля. Через два дня он скончался.

Французские СМИ напоминают, что американского посла, вступившего в должность летом прошлого года, уже вызывали в МИД Франции в августе. Причиной стали его публичные заявления о «недостаточных мерах» по борьбе с антисемитизмом во Франции, которые Париж посчитал неприемлемыми.