USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Париж вызывает Кушнера

16:46 364

Посла США Чарльза Кушнера вызовут в МИД Франции в связи с комментариями администрации Дональда Трампа об убийстве ультраправого активиста Кантена Деранка в Лионе. Об этом в воскресенье, 22 февраля, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью французским СМИ.

«Мы вызовем посла США во Франции, поскольку посольство США во Франции высказалось по поводу трагедии…, затрагивающей наше национальное сообщество», — заявил Жан-Ноэль Барро. «Мы отвергаем любое использование этой трагедии… в политических целях», — добавил министр, указав, что Франции «не нужны никакие уроки в отношении насилия, особенно от реакционного интернационала».

В пятницу посольство США во Франции репостнуло в X публикацию Бюро по борьбе с терроризмом Госдепартамента США, посвященную убийству Кантена Деранка. Там сказано, что сообщения о том, что активиста убили левые демонстранты, «должны вызывать беспокойство у всех нас». «Насилие со стороны радикальных левых сил набирает обороты, и его роль в гибели Кантена Деранка демонстрирует угрозу, которую оно представляет для общественной безопасности. Мы будем продолжать следить за ситуацией и ожидаем, что виновные будут привлечены к ответственности», — заявили в Госдепартаменте США.

Посольство США во Франции дополнило публикацию ее переводом на французский язык.

В окружении главы МИД Франции пока не сообщили, когда Кушнера вызовут в МИД.

23-летнего ультраправого активиста Кантена Деранка избили члены ультралевой организации в Лионе 12 февраля. Через два дня он скончался.

Французские СМИ напоминают, что американского посла, вступившего в должность летом прошлого года, уже вызывали в МИД Франции в августе. Причиной стали его публичные заявления о «недостаточных мерах» по борьбе с антисемитизмом во Франции, которые Париж посчитал неприемлемыми.

Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 68
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
17:03 268
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают…
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают… новый поворот
21 февраля 2026, 22:42 4685
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана обновлено 16:35
16:35 1066
Магсуд и Сельджан Махсудовы, а также Михаил Малкин выиграли золото на Кубке мира в Баку
Магсуд и Сельджан Махсудовы, а также Михаил Малкин выиграли золото на Кубке мира в Баку У Азербайджана 6 медалей; обновлено 15:54
15:54 1930
Еще 250 000 военных и мощное оружие для победы в войне
Еще 250 000 военных и мощное оружие для победы в войне
15:45 1977
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы
13:50 2304
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 14166
И французов затопило после дождей
И французов затопило после дождей объектив haqqin.az
14:22 866
Турецкие танки на улицах Могадишо
Турецкие танки на улицах Могадишо наша корреспонденция
14:15 2425
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой обновлено 14:10
14:10 6835

ЭТО ВАЖНО

Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 68
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
17:03 268
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают…
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают… новый поворот
21 февраля 2026, 22:42 4685
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана обновлено 16:35
16:35 1066
Магсуд и Сельджан Махсудовы, а также Михаил Малкин выиграли золото на Кубке мира в Баку
Магсуд и Сельджан Махсудовы, а также Михаил Малкин выиграли золото на Кубке мира в Баку У Азербайджана 6 медалей; обновлено 15:54
15:54 1930
Еще 250 000 военных и мощное оружие для победы в войне
Еще 250 000 военных и мощное оружие для победы в войне
15:45 1977
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы
13:50 2304
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде беседы Эйнуллы Фатуллаева
21 февраля 2026, 12:16 14166
И французов затопило после дождей
И французов затопило после дождей объектив haqqin.az
14:22 866
Турецкие танки на улицах Могадишо
Турецкие танки на улицах Могадишо наша корреспонденция
14:15 2425
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
Взрывы во Львове: Зеленский подтвердил задержание подозреваемой обновлено 14:10
14:10 6835
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться