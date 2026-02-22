USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии

В результате удара, нанесенного украинскими ракетами «Фламинго» по Воткинскому заводу в Удмуртии, поврежден цех №19 — гальвано-штамповочный, сообщает украинский OSINT-проект «КіберБорошно».

По его данным, в крыше цеха образовалась брешь размером примерно 30×24 м. «Характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют о том, что эпицентр взрыва находился внутри здания, в результате чего внутренние площади, вероятно, полностью выгорели», — сообщает проект, публикуя в подтверждение спутниковые снимки.

В гальвано-штамповочном цеху производится штамповка и формовка металла, изготовление корпусных элементов ракет, а также гальваническая обработка деталей. Удар был нанесен в ночь на 21 февраля.

Накануне Генштаб ВСУ подтвердил сведения об ударе ракетами ФП-5 «Фламинго» по Воткинскому заводу, после чего на территории объекта, как отмечается, начался пожар.

АО «Воткинский завод», расположенное в 1200 км от границы с Украиной, считается одним из ключевых предприятий российского ракетно-промышленного комплекса. На предприятии собирают ракеты комплекса «Искандер-М» (9М723) и межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс». Завод также выпускает компоненты для морской баллистической ракеты «Булава», предназначенной для подводных лодок.

