Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана

17:11

Сильнейшая по рейтингу шахматистка Азербайджана Ульвия Фаталиева впервые в карьере стала чемпионкой страны.

Сегодня в финальном тай-брейке она обыграла Аян Аллахвердиеву - 1,5:0,5. Ульвия стала обладательницей титула и 12 тысяч манатов, предназначенных для победительницы женского чемпионата Азербайджана.

В матче за бронзу Гюльнар Мамедова одолела Тюркян Мамедъярову.

Напомним, вчера в мужском чемпионате золото завоевал Магомед Мурадлы, обыгравший Шахрияра Мамедъярова. Мурадлы выиграл 20 тысяч. Бронза у Айдына Сулейманлы.

