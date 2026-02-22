USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Заявление посла США вызвало бурю в арабских странах

17:25 1477

Четырнадцать арабских и исламских стран, а также Организация исламского сотрудничества (ОИС), Лига арабских государств (ЛАГ) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выпустили совместное заявление, в котором осудили заявление посла США в Израиле Майка Хакаби «о праве еврейского государства на территории Ближнего Востока». Об этом сообщает в воскресенье, 22 февраля, саудовский телеканал Al Arabiya.

В их числе министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Катара, Индонезии, Пакистана, Египта, Турции, Сирии, Палестинской автономии, Кувейта, Ливана, Омана и Бахрейна.

Майк Хакаби выступал в подкасте американского журналиста Такера Карлсона в пятницу, 20 февраля. Ранее Хакаби говорил, что еврейское государство имеет «библейское право» на территорию «от Нила до Евфрата». «Было бы нормально, если бы они забрали все это», – заявил американский дипломат. Когда в ходе интервью Такер напомнил ему эти слова, Хакаби сказал, что Израиль «не просит забрать все это», пояснив: «Это было несколько гиперболическое высказывание».

В совместном заявлении МИД 14 стран говорится, что слова Хакаби являются явным нарушением международного права и Устава ООН, а также угрожает безопасности и стабильности региона.

«Министерства подчеркнули, что подобные заявления прямо противоречат видению, предложенному президентом США Дональдом Трампом, а также Комплексному плану по прекращению конфликта в Газе, которые основаны на сдерживании эскалации и создании политической перспективы для всеобъемлющего урегулирования, обеспечивающего палестинскому народу собственное независимое государство. Они отметили, что план строится на продвижении терпимости и мирного сосуществования, а заявления, пытающиеся узаконить контроль над землями других народов, подрывают эти цели, разжигают напряженность и являются подстрекательством, а не шагом к миру», – указывает Al Arabiya.

МИД 14 стран также подчеркнули, что «Израиль не обладает никаким суверенитетом над оккупированной палестинской территорией или любыми другими оккупированными арабскими землями». Они «вновь подтвердили твердое неприятие любых попыток аннексировать Западный берег или отделить его от сектора Газа, решительное несогласие с расширением поселенческой деятельности на оккупированной палестинской территории и категорическое неприятие любых угроз суверенитету арабских государств».

Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
18:33 517
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле обновлено 19:09
19:09 1436
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях обновлено 19:28
19:28 7766
Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили
Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили
18:23 1414
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
18:06 1538
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
16:32 4470
«Решение уже принято: удар по Ирану в ближайшие дни»
«Решение уже принято: удар по Ирану в ближайшие дни» обновлено 17:46
17:46 8963
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 1020
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
17:03 1402
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают…
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают… новый поворот
21 февраля 2026, 22:42 5011
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана обновлено 16:35
16:35 1640

ЭТО ВАЖНО

Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
18:33 517
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле обновлено 19:09
19:09 1436
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях обновлено 19:28
19:28 7766
Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили
Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили
18:23 1414
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
18:06 1538
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
16:32 4470
«Решение уже принято: удар по Ирану в ближайшие дни»
«Решение уже принято: удар по Ирану в ближайшие дни» обновлено 17:46
17:46 8963
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 1020
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
17:03 1402
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают…
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают… новый поворот
21 февраля 2026, 22:42 5011
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана обновлено 16:35
16:35 1640
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться