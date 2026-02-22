Заявление посла США вызвало бурю в арабских странах

Четырнадцать арабских и исламских стран, а также Организация исламского сотрудничества (ОИС), Лига арабских государств (ЛАГ) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выпустили совместное заявление, в котором осудили заявление посла США в Израиле Майка Хакаби «о праве еврейского государства на территории Ближнего Востока». Об этом сообщает в воскресенье, 22 февраля, саудовский телеканал Al Arabiya.

Майк Хакаби выступал в подкасте американского журналиста Такера Карлсона в пятницу, 20 февраля. Ранее Хакаби говорил, что еврейское государство имеет «библейское право» на территорию «от Нила до Евфрата». «Было бы нормально, если бы они забрали все это», – заявил американский дипломат. Когда в ходе интервью Такер напомнил ему эти слова, Хакаби сказал, что Израиль «не просит забрать все это», пояснив: «Это было несколько гиперболическое высказывание».

В совместном заявлении МИД 14 стран говорится, что слова Хакаби являются явным нарушением международного права и Устава ООН, а также угрожает безопасности и стабильности региона.

«Министерства подчеркнули, что подобные заявления прямо противоречат видению, предложенному президентом США Дональдом Трампом, а также Комплексному плану по прекращению конфликта в Газе, которые основаны на сдерживании эскалации и создании политической перспективы для всеобъемлющего урегулирования, обеспечивающего палестинскому народу собственное независимое государство. Они отметили, что план строится на продвижении терпимости и мирного сосуществования, а заявления, пытающиеся узаконить контроль над землями других народов, подрывают эти цели, разжигают напряженность и являются подстрекательством, а не шагом к миру», – указывает Al Arabiya.

МИД 14 стран также подчеркнули, что «Израиль не обладает никаким суверенитетом над оккупированной палестинской территорией или любыми другими оккупированными арабскими землями». Они «вновь подтвердили твердое неприятие любых попыток аннексировать Западный берег или отделить его от сектора Газа, решительное несогласие с расширением поселенческой деятельности на оккупированной палестинской территории и категорическое неприятие любых угроз суверенитету арабских государств».