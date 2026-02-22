Разбился индийский истребитель

В Индии разбился истребитель Tejas Light Combat Aircraft (LCA), сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По данным издания, авария произошла в начале месяца на одной из авиабаз, когда самолет приземлялся после учебного вылета.

The Economic Times пишет, что истребитель получил серьезные повреждения и, вероятно, будет списан, пилот избежал серьезных травм. Инцидент произошел с одним из 32 одноместных Tejas LCA, поставленных ВВС Индии компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), отмечает издание.