Разбился индийский истребитель

17:30 1085

В Индии разбился истребитель Tejas Light Combat Aircraft (LCA), сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По данным издания, авария произошла в начале месяца на одной из авиабаз, когда самолет приземлялся после учебного вылета.

The Economic Times пишет, что истребитель получил серьезные повреждения и, вероятно, будет списан, пилот избежал серьезных травм. Инцидент произошел с одним из 32 одноместных Tejas LCA, поставленных ВВС Индии компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), отмечает издание.

Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
18:33 518
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле обновлено 19:09
19:09 1438
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях обновлено 19:28
19:28 7770
Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили
Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили
18:23 1416
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
18:06 1540
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
16:32 4470
«Решение уже принято: удар по Ирану в ближайшие дни»
«Решение уже принято: удар по Ирану в ближайшие дни» обновлено 17:46
17:46 8964
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 1020
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
17:03 1402
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают…
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают… новый поворот
21 февраля 2026, 22:42 5011
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана обновлено 16:35
16:35 1640

