Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева

Эльмир Алиев, отдел спорта
18:06 1542

Серебряный призер завершившегося сегодня в Баку Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу Тофик Алиев, который прославился тем, что первым в мире исполнил тройное сальто с тройным оборотом, вновь получил приглашение в лигу Faceoff.

Это проходящие в Дании зрелищные командные гимнастические соревнования с участием лучших гимнастов мира. И Тофик, и лидер сборной Азербайджана Михаил Малкин уже выступали в Faceoff. Алиев будет выступать за норвежскую команду Lynx («Рысь»).

«В этом году я буду выступать в командном соревновании, - говорит победивший в прошлом году Тофик Алиев. - Меня вновь пригласили в команду Lynx. Будет шесть этапов. Я выступлю в двух из них. Из Португалии, где в апреле пройдет чемпионат Европы, сразу отправлюсь в Данию.

Faceoff - это соревнование с совершенной иной атмосферой. Это для меня дополнительный опыт. Привыкаешь к выкрикам публики и к тому, что не слышишь звука дорожки во время прыжков».

В сегодняшнем финале Кубка мира Тофик проиграл в борьбе за золото опытному товарищу по команде Михаилу Малкину.

«Я выиграл квалификацию и первый финал, но в решающем соревновании с участием четырех лучших прыгунов не стал рисковать, - объясняет 21-летний спортсмен. - Мышцы были уставшие, опасался, что перед родной публикой могу остаться без медали. Не стал усложнять свое упражнение. Сделал то, что я умею. Мог и золото завоевать, но судьи посчитали, что я согнул ноги. Из-за этого с меня сняли баллы. В результате я стал вторым. Буду работать над собой.

Поражение Михаилу Малкину? У него соревновательного опыта столько, сколько мне лет и даже больше. Миша мне сейчас сказал, что мы впервые стояли на пьедестале рядом. Мы давно этого желали, давно готовы к этому, но что-то не получалось. Сегодня наконец-таки удалось. Рад, что мы оба с медалями.

Впереди нас ждет чемпионат Европы в Португалии. Хотим победить там в командном первенстве, а также, как и сегодня, вместе подняться на индивидуальный пьедестал».

Победитель Кубка мира Михаил Малкин, которому в этом году исполнится 30 лет, возможно, тоже вновь поедет в этом году в Данию, но может выступить в индивидуальных соревнованиях.

«Кубок мира в Баку - мое первое соревнование в этом году, - говорит Михаил. - Тщательно готовился к этому старту. В прошлом году у меня было не много соревнований, испытывал ментальные проблемы. Сейчас борюсь с этим. Собрался и здорово выступил сегодня. Завоевал золото! В апреле будет чемпионат Европы. Теперь буду готовиться к нему.

Соперничество с Тофиком Алиевым? На соревнованиях я не смотрю на соперников. Борюсь сам с собой. Стараюсь сам себя успокоить и выполнить свои упражнения».

Михаил Малкин становился чемпионом мира и Европы в индивидуальной программе, а также выиграл два последних чемпионата мира и последний чемпионат Европы в составе сборной Азербайджана. У Тофика Алиева, помимо командных побед, есть серебро чемпионата Европы-2024.

