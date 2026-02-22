Операция ВСУ на юге: освободили восемь населенных пунктов

По сообщению украинских СМИ со ссылкой на командование ДШВ, украинским военным удалось «зачистить» от российских диверсионно-разведывательных групп восемь населенных пунктов. Перед ними стоит задача: не допустить продвижения в Запорожской и Днепропетровской областях, а также вытеснить российских солдат за пределы административной границы Днепропетровской области.

Военные Десантно-штурмовых войск Украины проводят наступательные действия на стыке трех областей: Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

В сообщении командования говорится, что украинские десантники отражают атаки россиян. Ситуация на Александровском направлении «очень динамичная». Несмотря на сопротивление российских войск, десантно-штурмовые подразделения ВСУ освобождают территории.

Накануне спикер Сил обороны юга заявил, что ВСУ во время контратак на гуляйпольском и александровском направлениях с конца января этого года восстановили контроль над более 300 квадратных км территории.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый сообщил о «зачистке» «серой зоны» в районе Приморского и Лукьяновского на ореховском направлении.