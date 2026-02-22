Европа ставит паузу: сделка с США зависла из-за Трампа

Председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге планирует выступить с инициативой о приостановке ратификации торгового соглашения между ЕС и США до прояснения относительно курса торговой политики администрации президента Дональда Трампа. Об этом он сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Ланге.

Как отметил Ланге, на внеочередном заседании в понедельник он намерен предложить приостановить процедуру утверждения соглашения «до получения всесторонней правовой оценки и четких обязательств со стороны США».

Документ предусматривает введение 15%-ных пошлин на европейскую продукцию, поставляемую на американский рынок; договоренность была достигнута в августе 2025 года.

20 февраля Верховный суд США постановил, что тарифы Трампа, введенные на основании федерального закона для чрезвычайных ситуаций общенационального масштаба, не соответствуют правовым требованиям. Вердикт затронул значительную часть ограничительных мер, принятых администрацией, однако не распространился на все из них. Под решение подпали «взаимные» пошлины, установленные в отношении большинства государств, тарифы на импорт из Китая, Канады и Мексики, обоснованные борьбой с контрабандой синтетического опиоида фентанила, а также «вторичные» пошлины против Индии, введенные из-за закупок российской нефти.

На этом фоне президент Трамп объявил о повышении ставок импортных пошлин до 15%. Он подчеркнул, что принял решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» анализе «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда.

Согласно Конституции США, исключительные полномочия по установлению импортных тарифов принадлежат конгрессу. Вместе с тем Трамп неоднократно заявлял о праве действовать без одобрения законодателей, ссылаясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. Этот нормативный акт позволяет президенту после введения режима чрезвычайного положения «регулировать» экономические операции, включая импорт иностранной продукции.