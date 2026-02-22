USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Европа ставит паузу: сделка с США зависла из-за Трампа

Председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге планирует выступить с инициативой о приостановке ратификации торгового соглашения между ЕС и США до прояснения относительно курса торговой политики администрации президента Дональда Трампа. Об этом он сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Ланге.

Как отметил Ланге, на внеочередном заседании в понедельник он намерен предложить приостановить процедуру утверждения соглашения «до получения всесторонней правовой оценки и четких обязательств со стороны США».

Документ предусматривает введение 15%-ных пошлин на европейскую продукцию, поставляемую на американский рынок; договоренность была достигнута в августе 2025 года.

20 февраля Верховный суд США постановил, что тарифы Трампа, введенные на основании федерального закона для чрезвычайных ситуаций общенационального масштаба, не соответствуют правовым требованиям. Вердикт затронул значительную часть ограничительных мер, принятых администрацией, однако не распространился на все из них. Под решение подпали «взаимные» пошлины, установленные в отношении большинства государств, тарифы на импорт из Китая, Канады и Мексики, обоснованные борьбой с контрабандой синтетического опиоида фентанила, а также «вторичные» пошлины против Индии, введенные из-за закупок российской нефти.

На этом фоне президент Трамп объявил о повышении ставок импортных пошлин до 15%. Он подчеркнул, что принял решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» анализе «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда.

Согласно Конституции США, исключительные полномочия по установлению импортных тарифов принадлежат конгрессу. Вместе с тем Трамп неоднократно заявлял о праве действовать без одобрения законодателей, ссылаясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. Этот нормативный акт позволяет президенту после введения режима чрезвычайного положения «регулировать» экономические операции, включая импорт иностранной продукции.

Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
18:33 522
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле обновлено 19:09
19:09 1441
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях обновлено 19:28
19:28 7777
Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили
Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили
18:23 1424
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
18:06 1544
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
16:32 4474
«Решение уже принято: удар по Ирану в ближайшие дни»
«Решение уже принято: удар по Ирану в ближайшие дни» обновлено 17:46
17:46 8971
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 1022
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
17:03 1405
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают…
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают… новый поворот
21 февраля 2026, 22:42 5011
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана обновлено 16:35
16:35 1642

