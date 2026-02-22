USD 1.7000
Новость дня
Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили

18:23 1425

Секретная служба США в воскресенье сообщила, что вооруженный мужчина был застрелен после того, как проник на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает AP.

Инцидент произошел 22 февраля около 1:30 ночи. Отмечается, что хотя Трамп часто проводит выходные в своей резиденции, во время инцидента он находился в Белом доме. Первая леди Мелания Трамп также была с президентом в Белом доме в субботу вечером.

По данным Секретной службы, мужчина был «замечен у северных ворот территории Мар-а-Лаго с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом».

Личность погибшего не раскрывается, известно, что ему 20 лет.

Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа сначала вступили с ним в контакт, затем это переросло в столкновение и сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. Ни сотрудники Секретной службы США, ни офицеры не пострадали. В момент инцидента в резиденции никого не было.

Украина без света и передышки: четыре года войны
18:33 523
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле обновлено 19:09
19:09 1442
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях обновлено 19:28
19:28 7779
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
16:32 4474
«Решение уже принято: удар по Ирану в ближайшие дни» обновлено 17:46
17:46 8973
