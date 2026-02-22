Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили

Секретная служба США в воскресенье сообщила, что вооруженный мужчина был застрелен после того, как проник на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает AP.

Инцидент произошел 22 февраля около 1:30 ночи. Отмечается, что хотя Трамп часто проводит выходные в своей резиденции, во время инцидента он находился в Белом доме. Первая леди Мелания Трамп также была с президентом в Белом доме в субботу вечером.

По данным Секретной службы, мужчина был «замечен у северных ворот территории Мар-а-Лаго с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом».

Личность погибшего не раскрывается, известно, что ему 20 лет.

Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа сначала вступили с ним в контакт, затем это переросло в столкновение и сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. Ни сотрудники Секретной службы США, ни офицеры не пострадали. В момент инцидента в резиденции никого не было.