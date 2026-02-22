Украина без света и передышки: четыре года войны

По оценке издания, в стране практически не осталось ни места, ни человека, способных хотя бы на несколько минут забыть о войне. Тем не менее мирные жители все еще пытаются продолжать жить как можно лучше.

«24 февраля исполнится четвертая годовщина полномасштабного вторжения. Четыре года – это особенно важная веха для людей, которые, как и я, выросли в Советском Союзе, в вечной тени Второй мировой войны, потому что четыре года длилась борьба против нацистов. Это число запечатлелось в нашей памяти. Четыре года смерти, изгнания, десятки миллионов людей, которых призывали пожертвовать собой ради военных усилий своей страны. Лозунгом тех лет было «Все для победы», – пишет издание.

В декабре, как отмечается в публикации, складывалось впечатление, что Россия наращивает темпы наступления. Однако уже в феврале украинская сторона провела наиболее результативную за последние два года контрнаступательную операцию и вернула часть территорий. При этом линия боевого соприкосновения в целом оставалась почти неизменной более трех лет. Несмотря на превосходство в живой силе и вооружениях, Москве не удалось добиться стремительного исхода. В то же время стойкость украинцев и поддержка западных стран не привели к прекращению боевых действий.

«Что бы ни ждало впереди, кажется, что это будет длиться вечно. Украинцы организовали свою жизнь соответственно. Они живут этой войной в своей работе, социальной жизни, в часы бодрствования и сна. Это фундаментальная ориентация времени, ценностей и социальных отношений, которая будет определять жизнь многих будущих поколений украинцев», – говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что за прошедшие четыре года страна изменилась. Если до начала широкомасштабных боевых действий численность населения составляла около 36 млн человек, то с тех пор, по приведенным данным, примерно 4 млн покинули Украину — в основном женщины и дети.

«Когда зимой 2022 года люди бежали от российского наступления, теснясь в переполненных вагонах поездов, направлявшихся на запад, мало кто представлял, что война продлится так долго. Казалось, что либо огромная военная мощь России, либо твердая решимость Запада приведут к быстрому разрешению конфликта. Но спустя четыре года после этого – и через 13 месяцев после вступления в должность президента Дональда Трампа – украинские военные беженцы не имеют безопасного дома, куда можно вернуться. И причин даже думать об этом становится все меньше: люди, которые остались в Западной Европе, приспособились к своим новым домам и к разлуке с теми, кого они оставили», – пишет издание.

В качестве примера приводится история Тараса Вязовченко: в 2022 году он вывез супругу и двоих детей из Ирпеня. Сейчас его семья живет в Швейцарии, сам он смог навестить их лишь однажды.

«Какие отношения мы можем иметь, когда они там, а я здесь? Она построила там свою жизнь. Дети разговаривают между собой на французском, а я не понимаю», – рассказал Вязовченко.

По данным публикации, за эти годы он, как и многие оставшиеся в стране, прожил несколько разных жизней — с родителями и друзьями, но без жены и детей.

В прошлом году он вступил в ряды ВСУ и убежден, что так должен поступить каждый. Однако, как отмечается в статье, подобную позицию разделяют не все. После первой волны добровольцев в начале конфликта вооруженные силы столкнулись с трудностями при пополнении личного состава. Мобилизованные тогда военнослужащие до сих пор продолжают службу, не имея возможности демобилизоваться, а сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки проводят регулярные рейды в городах, задерживая потенциальных призывников и направляя их на военные базы.