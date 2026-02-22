Украина без света и передышки: четыре года войны

Украина в течение четырех лет войны стремилась сохранить для мирных жителей максимально привычный уклад жизни, однако удары по объектам энергетической инфраструктуры лишили власти такой возможности, сообщает The New York Times (NYT).
По оценке издания, в стране практически не осталось ни места, ни человека, способных хотя бы на несколько минут забыть о войне. Тем не менее мирные жители все еще пытаются продолжать жить как можно лучше.
«24 февраля исполнится четвертая годовщина полномасштабного вторжения. Четыре года – это особенно важная веха для людей, которые, как и я, выросли в Советском Союзе, в вечной тени Второй мировой войны, потому что четыре года длилась борьба против нацистов. Это число запечатлелось в нашей памяти. Четыре года смерти, изгнания, десятки миллионов людей, которых призывали пожертвовать собой ради военных усилий своей страны. Лозунгом тех лет было «Все для победы», – пишет издание.
В декабре, как отмечается в публикации, складывалось впечатление, что Россия наращивает темпы наступления. Однако уже в феврале украинская сторона провела наиболее результативную за последние два года контрнаступательную операцию и вернула часть территорий. При этом линия боевого соприкосновения в целом оставалась почти неизменной более трех лет. Несмотря на превосходство в живой силе и вооружениях, Москве не удалось добиться стремительного исхода. В то же время стойкость украинцев и поддержка западных стран не привели к прекращению боевых действий.
«Что бы ни ждало впереди, кажется, что это будет длиться вечно. Украинцы организовали свою жизнь соответственно. Они живут этой войной в своей работе, социальной жизни, в часы бодрствования и сна. Это фундаментальная ориентация времени, ценностей и социальных отношений, которая будет определять жизнь многих будущих поколений украинцев», – говорится в материале.
Авторы подчеркивают, что за прошедшие четыре года страна изменилась. Если до начала широкомасштабных боевых действий численность населения составляла около 36 млн человек, то с тех пор, по приведенным данным, примерно 4 млн покинули Украину — в основном женщины и дети.
«Когда зимой 2022 года люди бежали от российского наступления, теснясь в переполненных вагонах поездов, направлявшихся на запад, мало кто представлял, что война продлится так долго. Казалось, что либо огромная военная мощь России, либо твердая решимость Запада приведут к быстрому разрешению конфликта. Но спустя четыре года после этого – и через 13 месяцев после вступления в должность президента Дональда Трампа – украинские военные беженцы не имеют безопасного дома, куда можно вернуться. И причин даже думать об этом становится все меньше: люди, которые остались в Западной Европе, приспособились к своим новым домам и к разлуке с теми, кого они оставили», – пишет издание.
В качестве примера приводится история Тараса Вязовченко: в 2022 году он вывез супругу и двоих детей из Ирпеня. Сейчас его семья живет в Швейцарии, сам он смог навестить их лишь однажды.
«Какие отношения мы можем иметь, когда они там, а я здесь? Она построила там свою жизнь. Дети разговаривают между собой на французском, а я не понимаю», – рассказал Вязовченко.
По данным публикации, за эти годы он, как и многие оставшиеся в стране, прожил несколько разных жизней — с родителями и друзьями, но без жены и детей.
В прошлом году он вступил в ряды ВСУ и убежден, что так должен поступить каждый. Однако, как отмечается в статье, подобную позицию разделяют не все. После первой волны добровольцев в начале конфликта вооруженные силы столкнулись с трудностями при пополнении личного состава. Мобилизованные тогда военнослужащие до сих пор продолжают службу, не имея возможности демобилизоваться, а сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки проводят регулярные рейды в городах, задерживая потенциальных призывников и направляя их на военные базы.