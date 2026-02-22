Сомалиленд открывает двери США

Сомалиленд заявил о готовности предоставить США доступ к своим полезным ископаемым и военным объектам, стремясь таким образом усилить международное признание региона, сообщило AFP со ссылкой на министра по делам президента Хадар Хусейн Абди.

«Мы готовы предоставить США эксклюзивный доступ к нашим полезным ископаемым. Кроме того, мы открыты для предложения США военных баз... Мы верим, что сможем договориться с Соединенными Штатами», – заявил Хадар Хусейн Абди.

Сомалиленд с 1991 года фактически функционирует как независимое государство, хотя международное сообщество продолжает рассматривать его как часть Сомали.

В декабре Израиль стал единственной страной в мире, официально признавшей независимость Сомалиленда. Более 50 государств осудили это решение, а президент Сомали Хасан Шейх Махмуд назвал его «незаконной агрессией».