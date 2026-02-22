Сеул потребовал убрать баннер с «Победой»: посольство России отказалось

Министерство иностранных дел Южной Кореи потребовало от российского посольства в Сеуле убрать баннер с надписью «Победа будет за нами», размещенный на фасаде здания, сообщает News1.

Баннер оформлен в цветах российского триколора и размещен на фасаде посольства. 22 февраля власти Южной Кореи выразили недовольство его появлением и направили официальное требование о немедленном снятии.

МИД страны также выразил неудовлетворение «недавними высказываниями» российского посла Георгия Зиновьева. В ведомстве подчеркнули, что Республика Корея последовательно рассматривает действия России в Украине как нарушение норм международного права.

Кроме того, министерство осудило военное сотрудничество между Россией и КНДР, назвав его «явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности». Южнокорейские власти потребовали прекратить это взаимодействие, отмечая, что оно создает угрозу безопасности в регионе.

В российском посольстве ответили, что размещение баннеров, растяжек и других материалов на территории дипмиссий является обычной практикой. В дипмиссии указали, что его вывесили в честь Дня дипломата и Дня защитника Отечества. Позже баннер снимут, поскольку растяжки не предполагают длительной эксплуатации.