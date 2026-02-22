USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Сеул потребовал убрать баннер с «Победой»: посольство России отказалось

19:22 401

Министерство иностранных дел Южной Кореи потребовало от российского посольства в Сеуле убрать баннер с надписью «Победа будет за нами», размещенный на фасаде здания, сообщает News1.

Баннер оформлен в цветах российского триколора и размещен на фасаде посольства. 22 февраля власти Южной Кореи выразили недовольство его появлением и направили официальное требование о немедленном снятии.

МИД страны также выразил неудовлетворение «недавними высказываниями» российского посла Георгия Зиновьева. В ведомстве подчеркнули, что Республика Корея последовательно рассматривает действия России в Украине как нарушение норм международного права.

Кроме того, министерство осудило военное сотрудничество между Россией и КНДР, назвав его «явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности». Южнокорейские власти потребовали прекратить это взаимодействие, отмечая, что оно создает угрозу безопасности в регионе.

В российском посольстве ответили, что размещение баннеров, растяжек и других материалов на территории дипмиссий является обычной практикой. В дипмиссии указали, что его вывесили в честь Дня дипломата и Дня защитника Отечества. Позже баннер снимут, поскольку растяжки не предполагают длительной эксплуатации.

Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
18:33 527
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле обновлено 19:09
19:09 1446
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях обновлено 19:28
19:28 7780
Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили
Хотел проникнуть в резиденцию Трампа – застрелили
18:23 1429
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
18:06 1550
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
16:32 4480
«Решение уже принято: удар по Ирану в ближайшие дни»
«Решение уже принято: удар по Ирану в ближайшие дни» обновлено 17:46
17:46 8978
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 1022
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
После атаки украинцев: серьезные повреждения на военном заводе в Удмуртии
17:03 1409
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают…
Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают… новый поворот
21 февраля 2026, 22:42 5012
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана
Студенты против власти: протесты в крупнейших университетах Ирана обновлено 16:35
16:35 1643

