Призыв Папы: «Оружие должно замолчать...»

За несколько дней до четвертой годовщины начала войны России против Украины Папа Римский Лев XIV призвал к ее немедленному завершению. С таким обращением он выступил во время полуденной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 22 февраля, сообщает агентство KNA.

Глава Римско-католической церкви отметил, что война России в Украине оставляет после себя след смерти, разрушений и боли, которые скажутся на нескольких поколениях. Он заявил, что перемирие больше нельзя откладывать и призвал стороны к диалогу.

«Оружие должно замолчать, а бомбардировки прекратиться», - добавил понтифик.

Лев XIV призвал христиан всего мира молиться за «измученный народ Украины и всех, кто страдает от этой войны».

Перед началом зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые завершатся вечером 22 февраля, Лев XIV призывал к олимпийскому перемирию. «В мире, жаждущем мира, нам нужны инструменты, которые могут положить конец злоупотреблению властью, демонстрации силы и безразличию к верховенству закона», - подчеркнул тогда понтифик.