Украинцы заявили об уничтоженных российских вертолетах

Два российских вертолета, предположительно, уничтожены на аэродроме в Орловской области РФ, передают украинские издания.
Сообщается, что вечером 20 февраля была совершена атака на аэродром «Пугачевка» в Орловской области.
Утверждается, что в результате удара были поражены многоцелевой вертолет Ми-8 (бортовой номер 53), который принадлежал 319-му отдельному вертолетному полку, который базируется в Приморском крае РФ. Также уничтожен штурмовой вертолет Ка-52 «Аллигатор» (бортовой номер 18). Эта машина принадлежала 16-й бригаде армейской авиации, расположенной в Зернограде Ростовской области.
Пока официального подтверждения информации нет.