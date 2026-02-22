USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Украинцы заявили об уничтоженных российских вертолетах

19:55 1507

Два российских вертолета, предположительно, уничтожены на аэродроме в Орловской области РФ, передают украинские издания.

Сообщается, что вечером 20 февраля была совершена атака на аэродром «Пугачевка» в Орловской области.

Утверждается, что в результате удара были поражены многоцелевой вертолет Ми-8 (бортовой номер 53), который принадлежал 319-му отдельному вертолетному полку, который базируется в Приморском крае РФ. Также уничтожен штурмовой вертолет Ка-52 «Аллигатор» (бортовой номер 18). Эта машина принадлежала 16-й бригаде армейской авиации, расположенной в Зернограде Ростовской области.

Пока официального подтверждения информации нет.

Украина атаковала Москву беспилотниками
Украина атаковала Москву беспилотниками
21:33 651
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили обновлено 20:42
20:42 3403
Ядерная сделка: Иран ждет от США снятия санкций
Ядерная сделка: Иран ждет от США снятия санкций обновлено 21:48
21:48 2155
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
20:36 1408
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы; все еще актуально
13:50 3506
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
18:33 1186
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле фото, обновлено 19:09
19:09 1906
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях обновлено 19:28
19:28 9035
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
18:06 2813
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
16:32 6347
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 1429

ЭТО ВАЖНО

Украина атаковала Москву беспилотниками
Украина атаковала Москву беспилотниками
21:33 651
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили обновлено 20:42
20:42 3403
Ядерная сделка: Иран ждет от США снятия санкций
Ядерная сделка: Иран ждет от США снятия санкций обновлено 21:48
21:48 2155
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
20:36 1408
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы; все еще актуально
13:50 3506
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
18:33 1186
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле фото, обновлено 19:09
19:09 1906
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях обновлено 19:28
19:28 9035
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
18:06 2813
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
16:32 6347
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 1429
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться