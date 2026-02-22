Впервые с 1980 года: олимпийское золото у сборной США по хоккею

Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпийских играх в Италии, обыграв команду Канады со счетом 2:1 овертайме.
Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1. У США шайбу забросил Мэтт Болди (6-я минута), у канадцев отличился Кейл Макар (39). В овертайме сильнее оказались американцы — Джек Хьюз (62).
Бронза у сборной Финляндии, она обыграла команду из Словакии со счетом 6:1.
На прошлых Олимпийских играх в Пекине финны взяли золото в хоккейном турнире. В финальном матче команда обыграла сборную ROC (Олимпийский комитет России) счетом 2:1.
Сборная Канады ранее десять раз выиграла хоккейный турнир Олимпийских игр, последнее золото было завоевано в 2014 году.
Команда США ранее дважды завоевывала золото Олимпиады (1960, 1980). В 1980 году сборная США была составлена из игроков студенческой лиги. Тот турнир она выиграла благодаря победе над сборной СССР, составленной из звезд хоккея. Тот матч известен в спортивном мире как «Чудо на льду».