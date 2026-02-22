USD 1.7000
Впервые с 1980 года: олимпийское золото у сборной США по хоккею

20:06 976

Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпийских играх в Италии, обыграв команду Канады со счетом 2:1 овертайме.

Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1. У США шайбу забросил Мэтт Болди (6-я минута), у канадцев отличился Кейл Макар (39). В овертайме сильнее оказались американцы — Джек Хьюз (62).

Бронза у сборной Финляндии, она обыграла команду из Словакии со счетом 6:1.

На прошлых Олимпийских играх в Пекине финны взяли золото в хоккейном турнире. В финальном матче команда обыграла сборную ROC (Олимпийский комитет России) счетом 2:1.

Сборная Канады ранее десять раз выиграла хоккейный турнир Олимпийских игр, последнее золото было завоевано в 2014 году.

Команда США ранее дважды завоевывала золото Олимпиады (1960, 1980). В 1980 году сборная США была составлена из игроков студенческой лиги. Тот турнир она выиграла благодаря победе над сборной СССР, составленной из звезд хоккея. Тот матч известен в спортивном мире как «Чудо на льду».

Украина атаковала Москву беспилотниками
Украина атаковала Москву беспилотниками
21:33 655
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили обновлено 20:42
20:42 3405
Ядерная сделка: Иран ждет от США снятия санкций
Ядерная сделка: Иран ждет от США снятия санкций обновлено 21:48
21:48 2158
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
20:36 1410
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы; все еще актуально
13:50 3507
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
18:33 1186
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле фото, обновлено 19:09
19:09 1906
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях обновлено 19:28
19:28 9037
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
18:06 2814
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
16:32 6348
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 1429

