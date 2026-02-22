Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК

Иран подписал с Россией секретный контракт на €500 млн на поставку современных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» для восстановления системы ПВО, пострадавшей в ходе прошлогодних столкновений с Израилем, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на утекшие документы и источники.

Согласно данным издания, контракт был подписан в Москве в декабре. В рамках сделки Россия обязалась поставить Ирану 500 пусковых установок и 2,5 тыс. ракет 9М336. Поставки разделены на три транша и запланированы на период с 2027 по 2029 год, однако один из источников не исключил, что небольшая партия могла быть отправлена досрочно.

ПЗРК «Верба» считается одним из самых современных российских комплексов своего класса. Ракета с инфракрасной головкой самонаведения способна поражать крылатые ракеты, низколетящие самолеты и беспилотники. Мобильность комплекса позволяет небольшим подразделениям создавать рассредоточенную оборону без привязки к уязвимым стационарным РЛС.

Стоимость одной ракеты по контракту составляет €170 тыс., пусковой установки – €40 тыс. В комплект также входят 500 приборов ночного видения «Маугли-2».