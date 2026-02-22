USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК

20:36 1414

Иран подписал с Россией секретный контракт на €500 млн на поставку современных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» для восстановления системы ПВО, пострадавшей в ходе прошлогодних столкновений с Израилем, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на утекшие документы и источники.

Согласно данным издания, контракт был подписан в Москве в декабре. В рамках сделки Россия обязалась поставить Ирану 500 пусковых установок и 2,5 тыс. ракет 9М336. Поставки разделены на три транша и запланированы на период с 2027 по 2029 год, однако один из источников не исключил, что небольшая партия могла быть отправлена досрочно.

ПЗРК «Верба» считается одним из самых современных российских комплексов своего класса. Ракета с инфракрасной головкой самонаведения способна поражать крылатые ракеты, низколетящие самолеты и беспилотники. Мобильность комплекса позволяет небольшим подразделениям создавать рассредоточенную оборону без привязки к уязвимым стационарным РЛС.

Стоимость одной ракеты по контракту составляет €170 тыс., пусковой установки – €40 тыс. В комплект также входят 500 приборов ночного видения «Маугли-2».

Украина атаковала Москву беспилотниками
Украина атаковала Москву беспилотниками
21:33 660
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили
20:42 3407
Ядерная сделка: Иран ждет от США снятия санкций
Ядерная сделка: Иран ждет от США снятия санкций
21:48 2162
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
20:36 1415
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство
13:50 3509
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
18:33 1187
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
19:09 1906
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях
19:28 9039
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
18:06 2815
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
16:32 6350
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
17:11 1429

