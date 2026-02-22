Украина атаковала Москву беспилотниками

Аэропорты Москвы второй раз за день ввели ограничения на прием и выпуск рейсов из-за атаки беспилотников на российскую столицу.
По сообщению Росавиации, ограничения затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Российская ПВО сбила на подлетах к Москве 20 дронов, пишет мэр Москвы Сергей Собянин.
Первый раз ограничения действовали с 15:25 до 16:40 мск (16:25 до 17:40 по Баку). Спустя примерно 40 минут во Внуково, Домодедово и Шереметьево снова ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, разрешив рейсы только по согласованию с уполномоченными органами. Менее чем через час полеты вновь ограничили полностью.
В январе Украина несколько дней подряд наносила удары беспилотниками по московскому региону. По данным Собянина, 4 января были сбиты как минимум 28 дронов. В предыдущий день, 3 января, силы ПВО перехватили 29 беспилотников над Московским регионом, сообщало Минобороны РФ.