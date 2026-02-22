USD 1.7000
Украина атаковала Москву беспилотниками

Аэропорты Москвы второй раз за день ввели ограничения на прием и выпуск рейсов из-за атаки беспилотников на российскую столицу.

По сообщению Росавиации, ограничения затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Российская ПВО сбила на подлетах к Москве 20 дронов, пишет мэр Москвы Сергей Собянин.

Первый раз ограничения действовали с 15:25 до 16:40 мск (16:25 до 17:40 по Баку). Спустя примерно 40 минут во Внуково, Домодедово и Шереметьево снова ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, разрешив рейсы только по согласованию с уполномоченными органами. Менее чем через час полеты вновь ограничили полностью.

В январе Украина несколько дней подряд наносила удары беспилотниками по московскому региону. По данным Собянина, 4 января были сбиты как минимум 28 дронов. В предыдущий день, 3 января, силы ПВО перехватили 29 беспилотников над Московским регионом, сообщало Минобороны РФ.

Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили обновлено 20:42
Ядерная сделка: Иран ждет от США снятия санкций
Ядерная сделка: Иран ждет от США снятия санкций обновлено 21:48
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы; все еще актуально
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле фото, обновлено 19:09
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях
Теракт во Львове: Зеленский сообщил о задержаниях обновлено 19:28
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
