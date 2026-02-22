Украина атаковала Москву беспилотниками

Аэропорты Москвы второй раз за день ввели ограничения на прием и выпуск рейсов из-за атаки беспилотников на российскую столицу.

По сообщению Росавиации, ограничения затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Российская ПВО сбила на подлетах к Москве 20 дронов, пишет мэр Москвы Сергей Собянин.