Верховный суд отобрал у Трампа рычаг давления на Китай

bloomberg
22 февраля 2026, 22:01 863

Решение Верховного суда США по тарифам лишило президента Дональда Трампа одного из основных инструментов давления на Китай, сообщает агентство Bloomberg.

Историческое решение Верховного суда США об отмене введенных администрацией глобальных пошлин стало серьезным ударом для Трампа. На протяжении первого года своего президентства он практически бесконтрольно использовал односторонние меры для достижения внешнеполитических целей, констатирует Bloomberg.

Это решение напрямую повлияет на позиции Трампа перед предстоящей встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению агентства, Китай будет подходить к переговорам с позиции силы и сможет с большей уверенностью отвергнуть ожидаемые требования о крупных закупках американских товаров, самолетов Boeing и энергоносителей.

В попытке найти альтернативные рычаги давления Трамп ввел пошлины на 10% с последующим повышением до 15% в рамках раздела 122 закона о торговле. Однако этот инструмент менее гибкий и позволяет устанавливать тарифы максимум на 150 дней.

Настроения внутри страны также складываются не в пользу президента. Согласно опросу Pew Research Center, около 60% американцев не одобряют введение пошлин Трампом, а примерно половина считает, что его политика ухудшила состояние экономики, подчеркивает Bloomberg.

Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения
Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения обновлено 22:48
22 февраля 2026, 22:48 10361
Украина атаковала Москву беспилотниками
Украина атаковала Москву беспилотниками
22 февраля 2026, 21:33 2692
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили обновлено 20:42
22 февраля 2026, 20:42 4779
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем обновлено 23:21
22 февраля 2026, 23:21 3768
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
22 февраля 2026, 20:36 2760
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы; все еще актуально
22 февраля 2026, 13:50 3915
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
22 февраля 2026, 18:33 1488
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле фото, обновлено 19:09
22 февраля 2026, 19:09 2157
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
22 февраля 2026, 18:06 3611
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
22 февраля 2026, 16:32 7453
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
22 февраля 2026, 17:11 1672

