Верховный суд отобрал у Трампа рычаг давления на Китай

Решение Верховного суда США по тарифам лишило президента Дональда Трампа одного из основных инструментов давления на Китай, сообщает агентство Bloomberg.

Историческое решение Верховного суда США об отмене введенных администрацией глобальных пошлин стало серьезным ударом для Трампа. На протяжении первого года своего президентства он практически бесконтрольно использовал односторонние меры для достижения внешнеполитических целей, констатирует Bloomberg.

Это решение напрямую повлияет на позиции Трампа перед предстоящей встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению агентства, Китай будет подходить к переговорам с позиции силы и сможет с большей уверенностью отвергнуть ожидаемые требования о крупных закупках американских товаров, самолетов Boeing и энергоносителей.

В попытке найти альтернативные рычаги давления Трамп ввел пошлины на 10% с последующим повышением до 15% в рамках раздела 122 закона о торговле. Однако этот инструмент менее гибкий и позволяет устанавливать тарифы максимум на 150 дней.

Настроения внутри страны также складываются не в пользу президента. Согласно опросу Pew Research Center, около 60% американцев не одобряют введение пошлин Трампом, а примерно половина считает, что его политика ухудшила состояние экономики, подчеркивает Bloomberg.