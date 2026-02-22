Пезешкиан: Иран готов к любому сценарию

Иран привержен миру и стабильности в регионе, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Недавние переговоры включали обмен практическими предложениями и дали обнадеживающие сигналы», — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в публикации в X в воскресенье.

При этом он указал, что «мы продолжаем внимательно следить за действиями США и приняли все необходимые меры для подготовки к любому возможному сценарию».

Накануне Пезешкиан заявлял, что Иран не склонит голову перед давлением мировых держав на фоне ядерных переговоров с США.