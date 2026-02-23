Мексика в огне: после гибели «Эль Менчо» беспорядки в восьми штатах

Беспорядки охватили восемь штатов Мексики после ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо». Об этом сообщила газета El Universal.

Как уточняет газета, волнения вспыхнули в штатах Халиско, Мичоакан, Колима, Герреро, Агуаскальентес, Гуанахуато, Наярит, Сакатекас и Тамаулипас. Участники наркокартеля перекрывают автотрассы, поджигают автомобили. Беспорядки затронули и аэропорт в столице штата Халиско – Гвадалахаре. Один из пассажиров рейса Ньюарк – Мехико с пересадкой в Гвадалахаре сообщил El Universal, что людям не разрешают покидать борт самолета.

«Когда мы прибыли, как раз начались протесты; люди стали выбегать на взлетную полосу, чтобы спрятаться. В аэропорту сработала сигнализация, и было замечено несколько машин службы безопасности аэропорта. С момента нашей посадки окрестности охвачены огнем, повсюду дым», – рассказал собеседник газеты.

Немесио Осегера Сервантес был ликвидирован в ходе операции силовиков в Тапалапе, штат Халиско. Его гибель подтвердило Минобороны Мексики в соцсети X. По информации ведомства, в перестрелке были убиты четверо участников CJNG, еще трое получили тяжелые ранения. Они скончались во время воздушной эвакуации в Мехико, среди них находился «Эль Менчо».

Газета The New York Times отмечала, что смерть Осегеры Сервантеса стала серьезным ударом по наркокартелю. По оценке издания, она способна привести как к внутренней борьбе за лидерство, так и к новой волне насилия, поскольку различные группировки попытаются установить контроль.