Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Мексика в огне: после гибели «Эль Менчо» беспорядки в восьми штатах

обновлено 00:11
00:11 1132

Беспорядки охватили восемь штатов Мексики после ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо». Об этом сообщила газета El Universal.

Как уточняет газета, волнения вспыхнули в штатах Халиско, Мичоакан, Колима, Герреро, Агуаскальентес, Гуанахуато, Наярит, Сакатекас и Тамаулипас. Участники наркокартеля перекрывают автотрассы, поджигают автомобили. Беспорядки затронули и аэропорт в столице штата Халиско – Гвадалахаре. Один из пассажиров рейса Ньюарк – Мехико с пересадкой в Гвадалахаре сообщил El Universal, что людям не разрешают покидать борт самолета.

«Когда мы прибыли, как раз начались протесты; люди стали выбегать на взлетную полосу, чтобы спрятаться. В аэропорту сработала сигнализация, и было замечено несколько машин службы безопасности аэропорта. С момента нашей посадки окрестности охвачены огнем, повсюду дым», – рассказал собеседник газеты.

Немесио Осегера Сервантес был ликвидирован в ходе операции силовиков в Тапалапе, штат Халиско. Его гибель подтвердило Минобороны Мексики в соцсети X. По информации ведомства, в перестрелке были убиты четверо участников CJNG, еще трое получили тяжелые ранения. Они скончались во время воздушной эвакуации в Мехико, среди них находился «Эль Менчо».

Газета The New York Times отмечала, что смерть Осегеры Сервантеса стала серьезным ударом по наркокартелю. По оценке издания, она способна привести как к внутренней борьбе за лидерство, так и к новой волне насилия, поскольку различные группировки попытаются установить контроль.

*** 22:56

В Мексике в ходе операции сил безопасности был убит глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, более известный как «Эль Менчо», сообщает портал Millenio со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, операция сил безопасности была проведена в Тапальпе, штат Халиско.

Под руководством Осегеры Сервантес картель превратился в одну из ведущих наркоторговых организаций Мексики, специализируясь на переправке синтетических наркотиков в США, пишет The New York Times. Его гибель стала серьезным ударом по группировке и может вызвать внутреннюю борьбу за власть, так как различные фракции будут соперничать за контроль над сетью.

Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения
Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения обновлено 22:48
22 февраля 2026, 22:48 10364
Украина атаковала Москву беспилотниками
Украина атаковала Москву беспилотниками
22 февраля 2026, 21:33 2693
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили обновлено 20:42
22 февраля 2026, 20:42 4781
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем обновлено 23:21
22 февраля 2026, 23:21 3769
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
22 февраля 2026, 20:36 2762
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы; все еще актуально
22 февраля 2026, 13:50 3915
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
22 февраля 2026, 18:33 1489
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле фото, обновлено 19:09
22 февраля 2026, 19:09 2158
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
22 февраля 2026, 18:06 3611
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
22 февраля 2026, 16:32 7454
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
22 февраля 2026, 17:11 1673

