Позиция Трампа по Ирану беспокоит Нетаньяху

22 февраля 2026, 23:20 543

На фоне напряженности вокруг Ирана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание военно-политического кабинета.

По сообщению израильских СМИ, встреча изначально планировалась на прошлый четверг.

По информации 14-го телеканала, перед началом заседания Нетаньяху созвал «узкое» совещание по вопросам безопасности. На заседании обсуждается ситуация на всех фронтах. По оценке израильских политических обозревателей, иранская тема будет затронута в общих чертах: ожидается, что Нетаньяху ознакомит членов кабинета с общей обстановкой, не вдаваясь в детали.

В то же время израильский Channel 12 передает, что Нетаньяху выразил неуверенность в позиции президента США Дональда Трампа по Ирану после встречи в Вашингтоне в начале этого месяца. «Он (Трамп) все еще с нами? Я обеспокоен», — сказал Нетаньяху высокопоставленному американскому чиновнику после переговоров.

Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения
Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения обновлено 22:48
22 февраля 2026, 22:48 10365
Украина атаковала Москву беспилотниками
Украина атаковала Москву беспилотниками
22 февраля 2026, 21:33 2695
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили обновлено 20:42
22 февраля 2026, 20:42 4782
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем обновлено 23:21
22 февраля 2026, 23:21 3769
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
22 февраля 2026, 20:36 2763
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы; все еще актуально
22 февраля 2026, 13:50 3915
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
22 февраля 2026, 18:33 1489
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле фото, обновлено 19:09
22 февраля 2026, 19:09 2158
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
22 февраля 2026, 18:06 3611
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
22 февраля 2026, 16:32 7454
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
22 февраля 2026, 17:11 1673

