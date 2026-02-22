Позиция Трампа по Ирану беспокоит Нетаньяху

На фоне напряженности вокруг Ирана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание военно-политического кабинета.

По сообщению израильских СМИ, встреча изначально планировалась на прошлый четверг.

По информации 14-го телеканала, перед началом заседания Нетаньяху созвал «узкое» совещание по вопросам безопасности. На заседании обсуждается ситуация на всех фронтах. По оценке израильских политических обозревателей, иранская тема будет затронута в общих чертах: ожидается, что Нетаньяху ознакомит членов кабинета с общей обстановкой, не вдаваясь в детали.

В то же время израильский Channel 12 передает, что Нетаньяху выразил неуверенность в позиции президента США Дональда Трампа по Ирану после встречи в Вашингтоне в начале этого месяца. «Он (Трамп) все еще с нами? Я обеспокоен», — сказал Нетаньяху высокопоставленному американскому чиновнику после переговоров.