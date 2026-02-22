USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Видеоролик певицы Хадисе вызвал скандал в Турции

22 февраля 2026, 23:41

Видеоролик турецкой певицы Хадисе, который она записала для UNICEF (Детского фонда ООН), неприемлем из-за упоминания Турции среди стран с голодающими детьми, нуждающимися в международной помощи, заявил главный советник президента страны Октай Сарал.

Так он прокомментировал в соцсети X опубликованный одним из пользователей ролик Хадисе для UNICEF, поставившей Турцию в один ряд с Газой и Суданом.

В видеоролике Хадисе говорит: «В этот Рамазан пусть ни один ребенок не голодает нигде в мире. От Турции до Газы, от Судана до самых отдаленных деревень Африки… Подарите надежду детям своим пожертвованием».

Призыв певицы вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи негативно отреагировали на упоминание Турции наряду с регионами, переживающими серьезный гуманитарный кризис. Позже Хадисе удалила видео со своего аккаунта.

«Турция не является кризисным регионом. Она является страной, которая сама оказывает помощь этим регионам. Ставить свою страну в одну категорию с регионами, борющимися с войной и голодом — это позиция, оторванная от реальности и вредная для репутации страны», — написал Сарал.

Советник главы турецкого государства отметил, что подобная риторика не имеет благих намерений и является серьезным отсутствием дальновидности.

