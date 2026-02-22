USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

США давят: Венесуэла обойдется без кубинских силовиков

22 февраля 2026, 23:59 85

Кубинские сотрудники безопасности и часть военных советников покидают Венесуэлу на фоне давления США после январской операции по захвату Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес доверила свою охрану венесуэльским силовикам. Ранее Мадуро и его предшественник Уго Чавес опирались на элитные кубинские подразделения. Несколько источников утверждают, что кубинские советники были отстранены от работы в военной контрразведке DGCIM — структуре, которая считалась ключевым инструментом подавления внутренней оппозиции.

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес и министр иностранных дел Кубы Бруно Падилья

Часть кубинских военных и медиков в последние недели вылетела на родину. По словам одного из источников, решение о сокращении присутствия было принято по указанию Родригес из-за давления Вашингтона. Другие собеседники Reuters не уточняют, идет ли речь о принудительном выводе, самостоятельном отъезде или отзыве по решению Гаваны. При этом несколько источников подчеркивают, что некоторые военные советники остаются в стране, а часть сотрудников разведки, вероятно, продолжает работу.

После операции 3 января, в ходе которой Мадуро был захвачен американскими военными, президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить сотрудничество Каракаса и Гаваны в сфере безопасности. С середины декабря США также блокируют поставки венесуэльской нефти на Кубу — одного из основных источников топлива для острова.

Reuters отмечает, что решение об отстранении кубинцев от президентской охраны и работы в контрразведке ранее не освещалось публично. Формального разрыва соглашений между странами не объявлено, однако источники агентства говорят о сокращении и перераспределении кубинского присутствия в структурах безопасности.

Сотрудничество Каракаса и Гаваны в сфере безопасности и социальных программ сформировалось в конце 2000-х годов: Венесуэла поставляла нефть, Куба же направляла в страну военных советников, сотрудников спецслужб и тысячи медиков.

Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения
Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения обновлено 22:48
22 февраля 2026, 22:48 10365
Украина атаковала Москву беспилотниками
Украина атаковала Москву беспилотниками
22 февраля 2026, 21:33 2697
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили
Вооруженный мужчина хотел проникнуть в резиденцию Трампа: его убили обновлено 20:42
22 февраля 2026, 20:42 4784
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем обновлено 23:21
22 февраля 2026, 23:21 3772
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
22 февраля 2026, 20:36 2764
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы; все еще актуально
22 февраля 2026, 13:50 3917
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
22 февраля 2026, 18:33 1490
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле фото, обновлено 19:09
22 февраля 2026, 19:09 2158
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
22 февраля 2026, 18:06 3612
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
22 февраля 2026, 16:32 7455
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
22 февраля 2026, 17:11 1673

ЭТО ВАЖНО

