США давят: Венесуэла обойдется без кубинских силовиков

По данным агентства, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес доверила свою охрану венесуэльским силовикам. Ранее Мадуро и его предшественник Уго Чавес опирались на элитные кубинские подразделения. Несколько источников утверждают, что кубинские советники были отстранены от работы в военной контрразведке DGCIM — структуре, которая считалась ключевым инструментом подавления внутренней оппозиции.

Кубинские сотрудники безопасности и часть военных советников покидают Венесуэлу на фоне давления США после январской операции по захвату Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Часть кубинских военных и медиков в последние недели вылетела на родину. По словам одного из источников, решение о сокращении присутствия было принято по указанию Родригес из-за давления Вашингтона. Другие собеседники Reuters не уточняют, идет ли речь о принудительном выводе, самостоятельном отъезде или отзыве по решению Гаваны. При этом несколько источников подчеркивают, что некоторые военные советники остаются в стране, а часть сотрудников разведки, вероятно, продолжает работу.

После операции 3 января, в ходе которой Мадуро был захвачен американскими военными, президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить сотрудничество Каракаса и Гаваны в сфере безопасности. С середины декабря США также блокируют поставки венесуэльской нефти на Кубу — одного из основных источников топлива для острова.

Reuters отмечает, что решение об отстранении кубинцев от президентской охраны и работы в контрразведке ранее не освещалось публично. Формального разрыва соглашений между странами не объявлено, однако источники агентства говорят о сокращении и перераспределении кубинского присутствия в структурах безопасности.

Сотрудничество Каракаса и Гаваны в сфере безопасности и социальных программ сформировалось в конце 2000-х годов: Венесуэла поставляла нефть, Куба же направляла в страну военных советников, сотрудников спецслужб и тысячи медиков.