Фицо ставит Киеву ультиматум, оппозиция говорит о «руке Москвы»

00:35

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в понедельник намерен потребовать от словацких компаний приостановить экстренные поставки электроэнергии в Украину, если Киев не восстановит транзит по нефтепроводу «Дружба».

«Если в понедельник украинский президент не восстановит транзит нефти в Словакию, то в тот же день я попрошу словацкие компании приостановить аварийные поставки электроэнергии в Украину», – написал Фицо в соцсетях.

Он подчеркнул, что ранее Словакия из-за Украины лишилась поставок газа, «что принесло нам убытки в 500 млн евро в год», а теперь остановка транзита нефти приводит к новым потерям и логистическим трудностям.

Премьер добавил, что после начала украинского конфликта Словакия разместила на своей территории около 180 тыс. граждан Украины и оказывает Киеву гуманитарную помощь. «Мы делаем для Украины гораздо больше, чем ряд других стран», – отметил он.

Тем временем словацкая оппозиция из партии SAS заявила, что Фицо угрожает Украине по указанию Москвы.

Согласно изданию Dennik N, оппозиционеры утверждают, что действия Роберта Фицо по прекращению поставок электроэнергии – не только «моральный провал», но и «экономическая чушь».

«Роберт Фицо снова становится продолженной рукой Москвы и открыто саботирует Украину в то время, когда она столкнулась с самой суровой зимой и российскими атаками на энергетику», – говорится в заявлении партии.

При этом оппозиция подчеркнула, что ультиматум Фицо «не о нефти, а о позоре для Словакии». В целом, по их мнению, это «не политика, это живая государственная измена».

ЭТО ВАЖНО

