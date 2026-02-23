USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Транспорт, энергетика, торговля: Баку встречает иранского министра

Министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег прибыла с визитом в Азербайджан. Об этом сообщило посольство исламской республики в Баку.

В азербайджанской столице министра встретили замглавы Министерства развития и транспорта Азербайджана, а также посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу.

Садег примет участие в 17-м заседании азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В рамках визита также предусмотрен ряд встреч с официальными лицами республики.

«В повестку дня этого визита входят вопросы всесторонней оценки текущего состояния сотрудничества между двумя странами, устранения существующих препятствий, а также ускорения реализации совместных экономических проектов, в первую очередь в сферах транспорта, энергетики, торговли и культурного сотрудничества», – говорится в сообщении посольства.

