Путин назвал «гарантию безопасности» для России

Развитие ядерной триады остается «безусловным приоритетом», так как служит гарантией безопасности для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире», - говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении Путина по случаю отмечаемого в РФ Дня защитника Отечества.

Президент РФ отметил, что Россия продолжит «масштабную работу по укреплению армии и флота с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины – ред.)».