Путин назвал «гарантию безопасности» для России

01:50 253

Развитие ядерной триады остается «безусловным приоритетом», так как служит гарантией безопасности для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире», - говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении Путина по случаю отмечаемого в РФ Дня защитника Отечества.

Президент РФ отметил, что Россия продолжит «масштабную работу по укреплению армии и флота с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины – ред.)».

Мексику охватил хаос после ликвидации главы наркокартеля
Мексику охватил хаос после ликвидации главы наркокартеля обновлено 01:11
01:11 2861
Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения
Зеленский: Теракт во Львове организовала Россия, готовятся новые нападения обновлено 22:48
22 февраля 2026, 22:48 11067
Украина атаковала Москву беспилотниками
Украина атаковала Москву беспилотниками
22 февраля 2026, 21:33 3570
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем
Иран не капитулирует: Аракчи продолжает стоять на своем обновлено 23:21
22 февраля 2026, 23:21 4438
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
Секретная сделка на сотни миллионов: Иран получил российские ПЗРК
22 февраля 2026, 20:36 3341
Загибается и азербайджанское хлопководство
Загибается и азербайджанское хлопководство наши проблемы; все еще актуально
22 февраля 2026, 13:50 4154
Украина без света и передышки: четыре года войны
Украина без света и передышки: четыре года войны
22 февраля 2026, 18:33 1629
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле
«Сабах» уступил Гяндже баскетбольный Кубок, но вырвал победу на футбольном поле фото, обновлено 19:09
22 февраля 2026, 19:09 2283
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
Норвежские «Рыси» вновь ждут прославившегося на весь мир Тофика Алиева
22 февраля 2026, 18:06 3937
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева
Англичанка пришла и выстрелила в генерала Алексеева войны спецслужб
22 февраля 2026, 16:32 8124
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
Ульвия Фаталиева впервые стала чемпионкой Азербайджана
22 февраля 2026, 17:11 1756

